Por lo pendular que resulta ser el fútbol, en aquel entonces la inicio del programa no hizo mucho ruido en el mundo Alianza Lima debido a que el equipo pasaba por un muy buen momento: invicto y puntero; sin embargo, tras la derrota del último sábado, que coincidió con la emisión de su tercera edición, las críticas parecen haber despertado. ¿Cuál es la postura del club frente a ello?

Paolo Guerrero debutó como conductor del programa de streaming “MVP”. (Foto: Captura de YouTube / +QTV Network)

El proyecto MVP

El canal de streaming creado por María Pía Copello contó, desde su planificación, con una inversión bastante grande que, incluso, supuso la salida voluntaria de la conductora de un conocido programa de televisión en señal abierta. Como parte del plan se tenía previsto contar con figuras que puedan captar la atención.

En su spot inicial aparecieron personajes con alcance popular como Daniela Darcourt, Giancarlo Granda, Karina Rivera, Dafonseka y, como mayor fichaje, Paolo Guerrero. Si bien muchos al inicio pensaban que el ‘Depredador’ sería una especie de socio detrás de cámaras del canal de YouTube, lo cierto es que fue contratado como conductor. Sin embargo, todavía no se conocía quién sería su acompañante.

Paolo Guerrero debutó como conductor del programa de streaming “MVP”. (Foto: Captura de YouTube / +QTV Network)

Un par de meses de trabajo después, se dio a conocer que el programa sería conducido por el ‘Depredador’ y Aldo Miyashiro. Días previos al sábado 21 de marzo a las 8:00 pm (día y hora del debut) se supo que los primeros invitados fueron Jefferson Farfán y Roberto Guizasola.

En tanto a la dinámica y programa del formato se debe reconocer que Aldo Miyashiro resulta ser el conductor e hilo conductor principal, mientras que Paolo Guerrero, tal como es su personalidad, tiene un perfil más bajo y se guía de la conducción de su compañero. En aquel primer programa llegaron a sumar 170 mil vistas.

El segundo programa se trató de la segunda parte de la entrevista a los ‘Enfocados’ y tuvo 128 mil vistas. Para entonces, Alianza Lima continuaba puntero y líder del torneo tras haber vencido a Juan Pablo II el sábado pasado y, ese fin de semana, ser descanso por fecha FIFA.

Paolo Guerrero debutó este sábado 21 de marzo como conductor de programa de streaming junto a Aldo Miyashiro.

Opinión polarizada

El verdadero problema ocurrió el último sábado. Como se sabe, el programa del delantero peruano está programado para emitirse los sábados a las 8:00 pm y es grabado un día a lo lo largo de la semana según la agenda del futbolista.

Fue una mala coincidencia para el delantero que el programa que tuvo como invitado a Beto Ortíz para una entrevista amena y divertida coincidió con la misma hora del clásico que Alianza Lima terminó perdiendo por 0-1 en el Estadio Monumental. Esta tercera emisión tuvo 122 mil vistas.

De otro lado, el día anterior había ocurrido una tragedia dentro del estadio Alejandro Villanueva, razón por la cual los futbolistas lucieron un cintillo color negro el día del partido. A partir de entonces algunos cuestionaron si, bajo ese amargo contexto, el programa del ‘Depredador’ en una faceta divertida debió haber sido pospuesto o no.

Por otro lado, más allá de este contexto puntual, existen otras voces que exigen la concentración máxima del futbolista en su ambición por ser campeón nacional. Si bien la mayoría los jugadores suelen tener negocios o emprendimientos alternos, estos no son necesariamente tan públicos ni demandan tanta exposición como sí ocurre al conducir un programa de streaming.

Desde la postura de Alianza Lima se conoce que son tolerantes en tanto a que los futbolistas pueden emprender y dedicarse a otras labores fuera de su horario de entrenamiento siempre que no impacte negativamente en su rendimiento. Es decir, que le complique las horas de sueño, que les genere mucho desgaste físico, entre otros.

Al no ser el caso, ya que el programa es grabado una vez a la semana y tiene una duración de apenas una hora, no consideran que esta inversión de tiempo pueda afectar en el rendimiento del jugador. En ese sentido, existe el permiso, tanto para Guerrero como para el resto del plantel, de tener otras actividades paralelas siempre que no perjudiquen su desempeño personal o la imagen del club.

Polémica con el ‘Puma’

Cabe recordar que en unos de sus programas, Paolo Guerrero se posicionó en el centro de la polémica luego de que su compañero de conducción, Aldo Miyashiro, mencionara que José Luis ‘Puma’ Carranza es su ídolo. Por su parte, el delantero ‘íntimo’ soltó una risa que fue tomada como un desmerecimiento al exfutbolista de Universitario.

Con el pasar de los días, el jugador fue consultado acerca de este incidente en el aeropuerto previo al encuentro ante Atlético Grau y aclaró que no se trataba de un conflicto en particular, sino que se trató de una broma para su compañero de set.

Finalmente, el tema se zanjó en el propio programa, donde se aclaró que la situación se dio en el contexto de un ambiente de broma y no buscó crear polémicas. Sin embargo, el ‘Puma’ respondió a lo hecho por Paolo en “MVP” y dijo que “mi carrera estaba ha sido limpia”. Del lado de Guerrero ya no hubo ninguna reacción.

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