Por Fernanda Huapaya

Es el inicio de un nuevo partido”, dijo Paolo Guerrero a la hora de promocionar su incursión en el mundo del streaming. Si bien ya hace cuatro meses se había dado a conocer, a través de un comercial, su vínculo con el nuevo canal comandado por María Pía Copello, fue recién el último sábado 21 de marzo que estrenó “MPV: con Aldo y Paolo”, un programa conducido por él en compañía de Aldo Miyashiro.

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