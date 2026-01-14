Alianza Lima tuvo un contratiempo previo al partido contra Unión, por la Serie Río de La Plata. Sucede que Paolo Guerrero no fue considerado por el técnico Pablo Guede para este amistoso y encendió las alarmas entre los hinchas blanquiazules.

El ‘Depredador’ se preparaba para disputar el segundo amistoso de Alianza Lima; sin embargo, sintió una molestia física que le hizo tomar sus precauciones y dar aviso al comando técnico.

Newsletter exclusivo para suscriptores Fernanda Huapaya nos da una mirada cercana y auténtica sobre Alianza Lima, cada martes.

Tras una evaluación, se pudo confirmar que Paolo Guerrero sufre una contractura muscular y no fue convocado para enfrentar a Unión este miércoles 14 de enero.

Por recomendación, se sugirió que el delantero blanquiazul no tenga actividad competitiva y pueda superar su lesión sin ningún contratiempo. Es cuestión de días para que vuelva a ser considerado por el DT.

Si todo marcha bien, Guerrero estaría disponible para el partido de este domingo frente a Colo Colo, también por la Serie Río de La Plata. Caso contratrio, se esperará hasta el visto bueno del área médica del club.