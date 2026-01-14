tuvo un contratiempo previo al partido contra Unión, por la Serie Río de La Plata. Sucede que no fue considerado por el técnico Pablo Guede para este amistoso y encendió las alarmas entre los hinchas blanquiazules.

El ‘Depredador’ se preparaba para disputar el segundo amistoso de Alianza Lima; sin embargo, sintió una molestia física que le hizo tomar sus precauciones y dar aviso al comando técnico.

Fernanda Huapaya

Tras una evaluación, se pudo confirmar que Paolo Guerrero sufre una contractura muscular y no fue convocado para enfrentar a Unión este miércoles 14 de enero.

Por recomendación, se sugirió que el delantero blanquiazul no tenga actividad competitiva y pueda superar su lesión sin ningún contratiempo. Es cuestión de días para que vuelva a ser considerado por el DT.

Si todo marcha bien, Guerrero estaría disponible para el partido de este domingo frente a Colo Colo, también por la Serie Río de La Plata. Caso contratrio, se esperará hasta el visto bueno del área médica del club.

