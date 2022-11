Aún quedan dos fechas para que finalice el Brasileirao, pero el conjunto de Florianópolis no puede hacer nada para mantener la categoría tras empatar 1-1 ante Santos. Lo peor para Paolo fue que ni siquiera tuvo chances de intentar cambiar la historia. No fue convocado por problemas físicos, la pesadilla que lo viene atormentando en los últimos años . Lejos del área, de la cancha, incluso de las tribunas; el ‘9′ solo atinó a ver cómo se consumó la catástrofe.

Guerrero retornó a Brasil en julio de este año. Bueno, nunca se fue. Desde que rescindió contrato con el Inter de Porto Alegre por la rotura de ligamentos que sufrió, no volvió a jugar por ningún club. Llegó la oferta del Avaí y, a pesar de que detrás estaba Alianza Lima, el club de sus amores, el atacante decidió ir a la liga más competitiva de Sudamérica.

Las consecuencias de su arriesgado reto se ven en el balance de su rendimiento. Solo ha jugado diez partidos en los últimos cinco meses. Su último encuentro fue el 1 de octubre, hace más de un mes. Y no ha podido marcar ningún gol. En definitiva, nunca volvió a ser el mismo.

Paolo no continuará en el ‘León de la Isla’. Y en el horizonte aparece otro equipo que tiene los colores azul y blanco: Alianza Lima. Aunque, claro, su posible retorno no es visto de la mejor manera después de rechazarlos, mas aún con el club a punto de disputar la final de la Liga 1 2022 frente a Melgar. Para conocer mejor la visión del aliancismo ante la posible vuelta del goleador histórico de la selección peruana, conversamos con dos periodistas y un sociólogo que son hinchas confesos del cuadro de La Victoria. Ellos analizan la situación del ‘Depredador’.

“Que se replantee si debe seguir jugando”

Renzo Galiano, corresponsal en Perú para el “Diario AS” de España, analiza el presente de Paolo Guerrero con un duro mensaje: “cierra un 2022 para el olvido”. Sin opción a disputar el repechaje mundialista con Perú y con un descenso -el primero en su carrera-, Paolo despide su año casi sin jugar en el Avaí.

“Debe replantear seriamente su futuro, si realmente debe seguir jugando, si está apto para mantenerse en un campo de fútbol” , añade. “Alianza Lima aparecerá nuevamente en su horizonte, pero una probable llegada sería un error porque, además de su edad, no está en condiciones físicas y el rechazo reciente hizo que la hinchada no lo vea de la misma manera”.

“Hoy está más cerca del retiro”, añade Carlos Bejarano, sociólogo, periodista y también hincha de Alianza Lima. “El fútbol debe ser uno de los últimos refugios de la lealtad -reflexiona-. En tiempos donde parece que el dinero es el motor y motivo de la vida, el fútbol todavía considera importante la lealtad. Y Paolo no le fue leal a Alianza. Por eso creo que el hincha no lo quiere, porque ha sentido un desplante. Le dieron una propuesta y ni siquiera la respondió”.

Paolo Guerrero en un partido de la Sub 20 de Alianza ante Cristal. (Foto: Archivo El Comercio)

Ese muchacho de 18 años que adujo una lesión con pruebas médicas ajenas a Alianza Lima para no viajar a un torneo con el club y luego se fue por la puerta trasera al Bayern Múnich, hoy quizá esté lamentando el hecho de no haber regresado a tiempo al club que lo formó, del cual es hincha.

“Ha pasado a ser un jugador poco atractivo futbolísticamente debido a su estado físico que está muy desgastado. Sus lesiones son recurrentes y para Alianza es un riesgo demasiado alto para una temporada en la que necesita remediar su imagen internacional. Con Farfán hasta podía existir la salvedad de que era un hombre de la casa, que le dió títulos y dinero al club, aunque eso no justifica su escasa participación en este 2022. Sin embargo, Guerrero podría ser un elefante blanco que Alianza no necesita si es que no hay una comprobada recuperación”, señala Bruno Ortíz, administrador del portal Alianza History, la red social que sigue al detalle todo lo que suceda con el club victoriano, una joya aliancista.

Ortiz incluso comparó los casos de Farfán y Paolo, los compadres. “Así como pasó con Farfán cuando fue resistido al inicio. Hizo goles claves para el título y todo viró. Pero el rechazo de Guerrero ha sido todavía más evidente, desperdició la oportunidad de recuperarse en un club que pudo cobijarlo en esa situación. Y eso es más por un tema lógico que sentimental” .

Hoy, con Hernán Barcos en total vigencia y demostrando ser un líder positivo, el panorama para Paolo Guerrero es distinto al de hace algunos meses. Su decisión, el reto arriesgado que se propuso, lo dejó al borde de no ser bienvenido en La Victoria, la que hace décadas era su segundo hogar.

Paolo Guerrero no llegó a debutar en Primera con Alianza Lima por su partida al Bayern. Hubo un enfrentamiento abierto entre los dirigentes y sus representantes. (Foto: Archivo El Comercio)





