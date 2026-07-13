Por Fernanda Huapaya

La noche del domingo se filtró un documento que vinculaba a Paolo Guerrero con el futuro del club Alianza Lima, las acreencias y la actualidad del campeón del Apertura. El Comercio pudo saber se filtró sin autorización y consiguió el verdadero texto de la carta abierta que Paolo Guerrero envía a la familia aliancista.

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