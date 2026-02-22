“Mi liderazgo siempre va a ser silencioso, no lo voy pregonando”: Paolo cierra el episodio copero, habla de la interna y promete salir campeón 2026| ENTREVISTA

-¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes luego de estos días en los que Alianza, y particularmente tú, han estado en la mira de mucha gente?

Bien. Me siento, independientemente de las cosas que han pasado en esta temporada. Estoy bien. Trato de ser positivo y de contagiarle eso al grupo de compañeros que tengo. Sé que hay una responsabilidad que todos tenemos que asumir y lo importante es que nos mantengamos enfocados en nuestro trabajo. Sabemos que Alianza, por ser el mejor equipo del Perú, va a ser siempre el equipo que más repercusión va a tener, pero trato de ser optimista, de no bajar los brazos y continuar trabajando. Trato de contagiarle eso al grupo de compañeros, tenemos una temporada con muchas expectativas para luchar por nuestro objetivo que es el de todo aliancista.

MARTES, 17 DE FEBRERO DEL 2026. ENTREVISTA CON EL DELANTERO DE ALIANZA LIMA, PAOLO GUERRERO.

-Hablas de ‘contagiar’. ¿Cómo describirías tu liderazgo en este arranque de año que ya empezó con el traspié de la Copa?

Mi liderazgo siempre va a ser silencioso. No voy pregonando diciendo ‘soy el líder’ o ’soy el capitán’, creo que el grupo necesita que esté presente, que me vean bien y de buen humor. A través de eso voy conversando con algunos compañeros que a veces necesitan un poco más.

-¿Y cuál es el mensaje que bajas al vestuario?

Tengo la responsabilidad de ser líder y capitán de este grupo, pero no necesito ir diciéndolo. Creo que lo más lindo es que ellos vean los valores, respeto y disciplina que uno tiene dentro y fuera del campo. Si algún jugador está titubeando o le falta algún apoyo, hay que hacerlo, pero eso es dentro de la cancha. No de la boca para afuera y voy a las cámaras a decirlo, creo que eso no hace falta.

-¿Qué podrías decir de quienes cuestionan tu liderazgo a partir del incidente del penal contra Dos de Mayo?

El tema acaba de pasar y hay que dejarlo atrás. Pero quiero dejar en claro que nunca haría nada para perjudicar a Alianza. Cuando siento que un compañero necesita, trato de apoyarlo y darle la confianza.

-¿Te refieres a la polémica que se generó con tus declaraciones de “falta de confianza”?

Puede ser que erré en la decisión, debí patear yo, pero me puse a pensar en mi compañero, porque yo necesito que todos se sientan con confianza y que sobre todo los atacantes metamos goles. Como te digo, pido disculpas, asumo mi responsabilidad, asumo mi error, quizá no es el momento, pero trato de hacer todo siempre en pro del equipo. En este club, en este grupo, la institución siempre tiene que estar por encima de cualquier nombre y jugador.

-¿Cómo se sale de este mal momento?

Enfocados y trabajando duro. El hincha quiere ver a Alianza ganar. Hay que corregir errores y creo que mi mensaje hacia el Comando Sur, los de Oriente, Norte y Occidente, porque sé que llenan el estadio, es que nos apoyen. Necesitamos su apoyo, ellos son los que a nosotros nos hacen dar ese plus. No necesitamos que nos digan qué tenemos que hacer, porque dentro del campo nosotros sabemos que tenemos que darles los resultados.



-Siempre fue tu sueño retirarte en Alianza Lima, ¿qué te genera que lo estás cumpliendo ahora mismo?

Me genera alegría, es el club donde yo nací y viví. Pasé toda mi infancia desde los 7 hasta los 17 años. Ahora estoy a punto de terminar mi carrera como futbolista y lo que más quiero es hacerlo saliendo campeón, quiero darles ese título tan esperado a todos los hinchas. Quiero que mi nombre quede registrado en el nombre del club.

-¿El campeonato nacional es un pendiente?

Sí. Desde que llegué.

-¿Físicamente cómo estás? Te vemos jugando 90 minutos a los 42 años.

Yo me siento bien, pero la validación la tienen que hacer ustedes. Yo puedo decir que estoy increíble, pero puede haber gente que crea que no. Trato de hacer mi trabajo, trabajar a la par de mis compañeros y hacer todo lo que me pide el profesor.

-¿Piensas seguir ligado a Alianza luego de tu retiro? Sabemos que tienes la licencia de entrenador, por ejemplo.

Sí, la tengo. Pero por ahora pienso en el objetivo que es salir campeón al final de año. Después de eso, no sé qué haré. Estoy solo enfocado en mi trabajo.

-¿Cómo podrías definir tu relación con Pablo Guede?

Es un gran entrenador. Es intenso, siempre está pendiente de cada detalle. Es un proceso nuevo, el año pasado estuvimos con ’Pipo’ y el profe solo tiene dos o tres meses en el club, así que nosotros venimos tratando de captar su idea. Asumimos la responsabilidad de todo, junto con el profesor, y vamos a hacer todo lo posible para celebrar a fin de año.

-¿Qué tal la competencia con Ramos y Girotti? ¿Pueden jugar dos 9 juntos?

Son chicos que trabajan mucho. A ‘Fede’ le está faltando ese gol que lo pueda llenar de confianza. ’Luchito’ ya ha venido anotando, tienen olfato de gol. Seguramente nos van a ayudar en esta temporada.

-¿Alianza de Guede está frustrado… o con ansiedad?

Sí, lo veo así. Por eso, un mensaje que me gustaría decirle al hincha es que nos apoyen y que traten de mantener la calma. Nosotros necesitamos de ellos y a veces comienza el partido en Matute y sentimos que el hincha está muy molesto. Todos tenemos un objetivo y debemos estar juntos jugadores, directos, comando técnico e hinchas. Todos debemos apoyar el carro.

-¿Es una motivación aparte que campeonar implique que el rival no sea tetracampeón?

No estamos pensando en el rival, solo en Alianza que es el equipo más grande del Perú.

-¿Te molestan las comparaciones con otros jugadores históricos del club?

Sí, mucho.

-¿Por qué?

No tiene sentido compararme. Pero no tengo ningún problema, las estadísticas están ahí. Pero sí, obviamente me molesta porque cada uno tiene su historia, tiene lo suyo, así que si quieren compararme, las estadísticas están ahí bien puestas.

-¿La foto al final del año es con el título de campeón?

Sí. Totalmente.

-¿Cómo vives tu día a día siendo este tu último año como futbolista profesional?

Con la familia, tengo a mis hijitos que son bebés y trato de estar con ellos, debo darles mucha atención. A veces me pasa que estoy con la cabeza a mil porque estoy con los entrenamientos y los partidos. A veces me desconcentro y ellos lo sienten mucho, pero trato de dejar el celular porque quieren estar conmigo. Me jala uno por un lado, y otro por el otro, tengo que dividirme.

-¿Qué le puedes prometer al hincha de Alianza Lima?

Le puedo prometer mi trabajo y dar sangre por el equipo. El grupo está muy comprometido y quiere salir campeón. Sabemos que el hincha está resentido por un montón de cosas que han ido surgiendo, pero les pedimos paciencia, porque nosotros nos vamos a matar para darle esa alegría al hincha de poder salir campeones.

Además… Paolo, Mano y la selección -¿Qué opinas de la llegada de ‘Mano’ Menezes a la selección peruana? Lo conozco muy bien, trabajé en Corinthians con él y ha llegado en un buen momento a la selección. Esperemos que pueda ayudar a los jóvenes a que hagan su mejor fútbol, darles ese tipo de convicción porque el peruano necesita creérsela. Le deseo toda la suerte del mundo para que le vaya muy bien y podamos ir al próximo Mundial que es el objetivo de todo el país. -¿Piensas en una despedida con la selección? No lo sé. No soy el que programa, pero sí me encantaría porque amo a mi Perú y a mi selección, así que si se presenta la oportunidad, bienvenido sea. Y si no, igual seré un hincha más que va a apoyar a su selección a muerte. -¿Te da cierta nostalgia pensar en el último día como profesional? Es que no lo quiero pensar. Llegará su momento y bueno, así será.

