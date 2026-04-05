Paolo Guerrero, delantero de Alianza Lima, terminó fastidiado luego de de la derrota en el clásico ante Universitario que acabó con el invicto del cuadro blanquiazul en el Torneo Apertura. Es más, el ‘Depredador’ protagonizó un incidente con un camarógrafo cuando iba se retiraba de la cancha tras el partido.

Según las imágenes, se puede apreciar a un Guerrero molesto en la cancha por el resultado adverso. Cuando iba camino a vestuarios, un camarógrafo lo enfocaba con su herramienta de trabajo y eso provocó la reacción del jugador de 42 años.

Guerrero estira la mano para apartar del camino al camarógrafo y dirigirse a los camerinos. Su enojo era evidente, pues el propio jugador dijo después que no merecían perder y que Universitario había jugado al pelotazo.

"Nos vamos con bronca porque pudimos haber tenido un mejor partido. Da bronca perder con un equipo así, a base de pelotazos querían llegarnos, creo que no nos hicieron daño. Nosotros tratábamos de jugar, encontrar a los jugadores libres”, expresó el goleador.

Las imágenes de lo ocurrido ya son virales en redes sociales. Universitario se quedó con la victoria por 1-0 y sumó tres puntos claves que le permiten meterse otra vez a la pelea del Torneo Apertura.

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