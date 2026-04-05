Resumen

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Paolo Guerrero protagoniza incidente contra camarógrafo tras el clásico ante Universitario. (Foto: Liga 1)
Paolo Guerrero protagoniza incidente contra camarógrafo tras el clásico ante Universitario. (Foto: Liga 1)
Por Redacción EC

Paolo Guerrero, delantero de Alianza Lima, terminó fastidiado luego de de la derrota en el clásico ante Universitario que acabó con el invicto del cuadro blanquiazul en el Torneo Apertura. Es más, el ‘Depredador’ protagonizó un incidente con un camarógrafo cuando iba se retiraba de la cancha tras el partido.

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