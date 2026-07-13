Paolo Guerrero publica carta abierta y expone su preocupación por la compra de acreencias de Alianza Lima. (Foto: Getty Images)
Paolo Guerrero publica carta abierta y expone su preocupación por la compra de acreencias de Alianza Lima. (Foto: Getty Images)
Por Redacción EC

Paolo Guerrero, delantero de Alianza Lima y uno de los intersados (junto a un grupo de trabajo) en comprar las acreencias del club, abrió un nuevo capítulo en el debate sobre el futuro institucional de la institución. El futbolista difundió una carta abierta a la familia aliancista en la que expone las preocupaciones que, según afirma, existen alrededor del proceso para la compra de las acreencias aliancistas.

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