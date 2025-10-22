Tras anotar en el triunfo de Alianza Lima por 1-2 ante Sport Huancayo, Paolo Guerrero retornó a la capital junto al plantel ‘íntimo’ y lanzó un ‘dardo’ a quienes cuestionan su continuidad en el fútbol por su edad.

El delantero de 41 años, quien ya lleva 14 anotaciones esta temporada, comentó: “Por favor, ¿quién puede hablar? No seas malo. He sido campeón del mundo, he sido todo, no seas malo, a la gente, cuando juegue al nivel, ahí que me hable. Cuando jueguen al nivel, que me llamen por teléfono“, indicó a la prensa en el aeropuerto.

Por otro lado, Guerrero también fue consultado sobre cuáles son sus planes con Alianza Lima en el 2026: “Yo tengo contrato todo este año, estoy tranquilo, concentrado en cerrar bien el año. Ahorita estamos viendo el tema de conseguir los objetivos que se plantearon al comienzo”.

Como se recuerda, mensaje del ‘Depredador’ hacia sus críticos tuvo que ver con aquella coronación de Mundial de Clubes que obtuvo con Corinthians cuando anotó el gol de la victoria en la final ante Chelsea en el 2012.

Gol de Paolo Guerrero para el 1-0 de Alianza Lima vs. Sport Huancayo. (Foto: Liga 1 )

Guerrero sobre Gorosito

Por su parte, Néstor Gorosito confirmó que se quedarán en Alianza Lima una temporada más y que ya firmó su renovación. En tal sentido, el delantero peruano comentó: “El ‘profe’ bien, si se queda para el próximo año, me parece bien”.

Cabe recordar que Alianza Lima se medirá ante FBC Melgar el próximo viernes 31 de octubre a partir de las 8:00 p.m. en el estadio Alejandro Villanueva por la fecha 13 del Torneo Clausura de la Liga 1.

