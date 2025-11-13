La temporada para Alianza Lima aún termina, pero ahora los ojos están puestos en la selección peruana. En ambos casos es imposible no pensar en Paolo Guerrero, que tantas alegrías les ha dado la ‘blanquiazul’ y ‘bicolor’.

La revista Somos logró conversar con el delantero en el marco de su nueva etapa como empresario con las barberías Mr. Jacobs, pero dejó algunas pistas sobre su futuro futbolístico.

El goleador de 41 años reconoció que el título nacional con Alianza Lima es un pendiente que espera conseguir en la próxima temporada.

“Creo que hice una buena temporada, aunque siempre se puede mejorar. Quiero sentirme más afianzado, con más confianza y, sobre todo, darles una alegría a los hinchas, a mis padres y a mí mismo, coronándome campeón”, indicó.

Asimismo, aún no tiene claro en lo que se dedicará luego de su retiro, pero aseguró que quiere seguir ligado al fútbol.

“Gracias a Dios ya tengo la licencia para entrenador, aunque me gusta también el rol de director deportivo. En su momento decidiré. Por ahora, estoy concentrado al cien por ciento en el fútbol. Me siento bien, con energía, y, aunque tenga 41, años sigo jugando a alta intensidad. Termino bien los partidos, sin cansancio ni lesiones, y eso es lo que más valoro”, aseveró.

“Nunca me ha gustado perder. Esa pasión por competir es lo que me mantiene. Ganar, mejorar, superarse. Esa es mi vida. Jugar bien, hacer goles, darles alegrías a mi familia, a mis padres, a mis hijos. Ese es el mejor regalo”, finalizó.

