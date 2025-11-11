“Yo hablo por mí”: la palabra de Guerrero sobre renovación de Hernán Barcos con Alianza Lima | VIDEO

Paolo Guerrero, delantero de Alianza Lima, reiteró que el objetivo del grupo es conseguir el pase directo a fase de grupos de la Copa Libertadores. Eso sí, el ‘Depredador’ es consciente de que la meta principal era ir por el título nacional.

“El año pasado fuimos a la pre-Libertadores, pero gracias a Dios se dio, hicimos un esfuerzo extra y clasificamos. Este año queremos ir directo. El objetivo de Alianza, como el club más grande del Perú, siempre es pelear por el título”, sostuvo.

Newsletter exclusivo para suscriptores Fernanda Huapaya nos da una mirada cercana y auténtica sobre Alianza Lima, cada martes.

Guerrero está enfocado en cerrar el Torneo Clausura con un triunfo en UTC y lograr el boleto a la Copa Libertadores como Perú 2; sin embargo, no es ajeno a su renovación con el club y ha puesto fecha límite para definir su futuro.

“Terminando el campeonato seguramente vamos a sentarnos a conversar. Primero está el club, que el equipo consiga el objetivo, y después con calma veremos qué sigue”, comentó el goleador.

Asimismo, Guerrero se refirió a la renovación de Hernán Barcos, su compañero y competencia en el ataque blanquiazul. “Es un tema de Hernán, lo tiene que ver él. Yo hablo por mí: este año mi objetivo era salir campeón, no se consiguió, y ahora toca clasificar a fase de grupos y luego ver la posibilidad de continuar el próximo año”, apuntó.

🎙️Paolo Guerrero: "Es un tema de Hernán (renovación) lo tiene que ver el, yo te habló por mí, mi objetivo es salir campeón.



El objetivo de Alianza como el más grande del Perú es disputar el título, el objetivo es ir a fase de grupos de la Libertadores. ".



🎥 @raulchavezpa pic.twitter.com/J7tCdQQuvM — Jax Latin Media (@JaxLatinMedia) November 11, 2025

**********

¡Tu pasión merece ser premiada! Accede a contenido exclusivo, sorteos, premios y más con la Suscripción del Hincha. Da click aquí para ingresar.