Alianza Lima empató 1 a 1 con Sporting Cristal por los playoffs de la Liga 1 en el Estadio Nacional gracias al agónico gol de Hernán Barcos. Y muchos hinchas criticaron a Paolo Guerrero por su rendimiento en el duelo.

Por ello, el delantero ‘blanquiazul’ se defendió de las críticas a la salida del entrenamiento del plantel en Esther Grande de Bentín.

“Yo jamás perjudicaría al club de mi corazón. Mi familia es hincha de Alianza. El que piense que haga algo en contra del club, no es hincha. Me mantengo al margen y duelo. Tengo que seguir contra eso. Hay que trabajar y enfocarme en el partido del sábado”, indicó el ‘Depredador’.

Asimismo, se refirió sobre la salida de Hernán Barcos y afirmó que le gustaría que se quede en el club.

“Me gustaría decir muchas cosas, pero estoy enfocado. Sí (que continúe Barcos). Es una decisión del club. Le estoy agradecido por lo que ha dado, hacer goles y tener títulos. Como hincha, cómo no voy a estar agradecido”, aclaró

“Hay una comisión directiva, un cuerpo técnico que evalúa y toma decisiones. No me queda más que prepararme, entrenarme y salir a la cancha a dar la vida”, finalizó.