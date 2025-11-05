Paolo Guerrero fue la figura de Alianza Lima vs. Los Chankas con su doblete que sirvió para el triunfo por 2-1 en Andahuaylas. Con ello, los blanquiazules se ubican momentáneamente en el segundo lugar del Acumulado, posición que les permite clasificar directo a la definición por ser Perú 2 y asegurar un cupo en la fase de grupos de la Copa Libertadores.

El ‘Depredador’ valoró el triunfo en la altura, aunque reconoció que el partido se les complicó. “Hicimos un buen encuentro, el triunfo fue merecido. Estábamos ganando 2-0, manejamos bien la pelota, luego se nos complicó un poco, pero conseguimos los tres puntos”, expresó en L1 MAX.

Guerrero reconoce que, al no pelear por el título nacional, el objetivo de Alianza Lima ahora es clasificar a la Copa Libertadores como Perú 2. Eso sí, evitó referirse a su renovación y concentrarse únicamente en los partidos que restan.

“El objetivo de Alianza siempre va a ser campeonar. Hoy por hoy, tenemos el objetivo de clasificar a la fase de grupos de la Libertadores. Ya lo dije: ahora toca enfocarnos en lo que resta del campeonato, clasificar a la Libertadores y luego sentarnos a conversar. Hay que concentrarnos en los partidos que quedan”, afirmó.

Por último, el goleador de Alianza Lima opinó de la nueva camiseta de la selección peruana y descartó que vaya a tener un partido de despedida en los amistosos de noviembre. “No me han dicho nada, pero ahora toca hacer fuerza para que nos vaya bien, así sea en amistosos”, apuntó.

