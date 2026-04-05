Paolo Guerrero fue la carta de gol de Alianza Lima en el clásico contra Universitario, pero no pudo encontrar el arco rival. Tras la derrota por 1-0, el ‘Depredador’ salió al frente para expresar su fastidio y asegurar que los cremas ganaron jugando al pelotazo.

“Fue un partido muy equilibrado, nos vamos con bronca porque nos hicieron ese gol, en realidad no corríamos ningún riesgo, no había peligro", sostuvo el delantero blanquiazul, quien jugó los 90′ y tuvo pocas opciones de peligro durante el partido.

Luego, Guerrero aseguró que la U no les hizo mayor daño más allá del gol recibido. “Nos vamos con bronca porque pudimos haber tenido un mejor partido. Da bronca perder con un equipo así, a base de pelotazos querían llegarnos, creo que no nos hicieron daño. Nosotros tratábamos de jugar, encontrar a los jugadores libres”, aseguró.

“Da bronca perder con un equipo así a base de pelotazos. Creo que no nos hicieron daño. Que nos hagan un gol sin peligro duele mucho”



Paolo Guerrero, jugador de Alianza Lim



📹 @Landivar_renato pic.twitter.com/b48c9I54YQ — Jax Latin Media (@JaxLatinMedia) April 5, 2026

De acuerdo a Paolo, Alianza Lima tuvo ocasiones para ponerse arriba en el marcador, pero no lograron su objetivo. Durante el partido, el delantero de 42 años tuvo una opción clara para marcar con un tiro libre que pegó en el palo; sin embargo, no hubo más.

Otras opciones claras fueron las de Kevin Quevedo, quien quedó en dos ocasiones mano a mano con ‘Manotas’ Vargas y no supo encontrar destino de gol. Alianza Lima se fue del Monumental sin sumar con ocho clásicos consecutivos sin poder ganarle a la U.

SOBRE EL AUTOR