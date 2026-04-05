Resumen

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Paolo Guerrero tras el clásico: “Da bronca perder con un equipo así, a base de pelotazos”. (Foto: Getty Images)
Paolo Guerrero tras el clásico: “Da bronca perder con un equipo así, a base de pelotazos”. (Foto: Getty Images)
Por Redacción EC

Paolo Guerrero fue la carta de gol de Alianza Lima en el clásico contra Universitario, pero no pudo encontrar el arco rival. Tras la derrota por 1-0, el ‘Depredador’ salió al frente para expresar su fastidio y asegurar que los cremas ganaron jugando al pelotazo.

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