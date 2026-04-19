Resumen

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Paolo Guerrero sobre goleada a Cusco FC: “Nuestro juego es dinámico; le pesa a algunos equipos venir aquí”. (Foto: Getty Images)
Paolo Guerrero sobre goleada a Cusco FC: “Nuestro juego es dinámico; le pesa a algunos equipos venir aquí”. (Foto: Getty Images)
Por Redacción EC

Paolo Guerrero, delantero de Alianza Lima, resaltó la victoria por 8-0 sobre Cusco FC en Matute y aseguró que lo visto en el campo de juego fue producto de lo que habían trabajado durante la semana para este partido. El ‘Depredador’ anotó el quinto gol y elogió a sus compañeros.

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