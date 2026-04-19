Paolo Guerrero, delantero de Alianza Lima, resaltó la victoria por 8-0 sobre Cusco FC en Matute y aseguró que lo visto en el campo de juego fue producto de lo que habían trabajado durante la semana para este partido. El ‘Depredador’ anotó el quinto gol y elogió a sus compañeros.

“Creo que hicimos un gran partido. Jugamos de la forma que veníamos trabajando. El grupo se asoció bien. Creo que un gran planteamiento del profe. Trabajamos durante la semana lo que iba a ser este partido y salió redondo. Felicitaciones al grupo por el esfuerzo”, expresó el delantero de 42 años.

Alianza Lima goleó a Cusco FC por la Liga 1. (Foto: Giancarlo Ávila / GEC)

Guerrero también espera seguir por ese camino y sacar buenos resultado que le permitan al equipo mantenerse en los primeros lugares del Apertura. “Es una bonita oportunidad para continuar con esa motivación. El partido nos motiva para seguir por el mismo camino”, apuntó.

El delantero blanquiazul se refirió al juego que viene mostrando Alianza Lima cuando juega de local. El equipo de Pablo Guede destaca por ser ofensivo, intenso y con mejor definición.

“El juego está siendo muy dinámico. Le pesa a algunos equipos venir aquí. Hay mucha opción de pase, hay mucha claridad. Los goles están saliendo por el movimiento del equipo”, comentó el goleador.

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