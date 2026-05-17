Paolo Guerrero destacó el importante triunfo conseguido por Alianza Lima en Cusco ante Cienciano y remarcó el esfuerzo realizado por todo el plantel en una de las plazas más complicadas del campeonato. El delantero íntimo aseguró que el equipo mostró carácter para sacar adelante un partido clave en la pelea por el Apertura.

“Sabíamos que iba a ser duro, ante un rival que viene en la pelea, pero gracias a Dios se logró el triunfo con el sacrificio de todos. Se ganó muy bien en una cancha difícil”, expresó el ‘Depredador’ tras el duelo en el estadio Garcilaso de la Vega.

Guerrero también resaltó el desgaste físico y mental que implicó jugar en altura frente a un rival que venía atravesando un buen momento. El delantero tuvo un intenso duelo con la defensa cusqueña y terminó valorando la entrega colectiva del equipo durante los noventa minutos.

“Se ganó muy bien aquí. Hay mucho sacrificio, mucho compañerismo, eso es lo bueno que tiene este equipo. Hasta que no levante la copa, no me emocionaré”



Paolo Guerrero, jugador de Alianza Lima



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“Ganar en el Cusco nunca es fácil, pero este grupo demostró tener la jerarquía y el corazón necesarios para afrontar finales. Nos llevamos tres puntos de oro”, comentó el capitán íntimo, quien fue uno de los referentes dentro del campo.

Con el triunfo, Alianza Lima quedó muy cerca de conquistar el Torneo Apertura y depende de sí mismo para alcanzar el objetivo. “Paso a paso vamos consiguiendo el objetivo, ahora a pensar en el siguiente partido”, concluyó el goleador.

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