Resumen

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Paolo Guerrero tras triunfo de Alianza Lima en Cusco: “Este grupo tiene jerarquía y corazón”. (Foto: Getty Images)
Paolo Guerrero tras triunfo de Alianza Lima en Cusco: “Este grupo tiene jerarquía y corazón”. (Foto: Getty Images)
Por Redacción EC

Paolo Guerrero destacó el importante triunfo conseguido por Alianza Lima en Cusco ante Cienciano y remarcó el esfuerzo realizado por todo el plantel en una de las plazas más complicadas del campeonato. El delantero íntimo aseguró que el equipo mostró carácter para sacar adelante un partido clave en la pelea por el Apertura.

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