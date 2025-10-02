Alianza Lima logró remontar 2-1 a Atlético Grau este jueves 1 de octubre por la fecha 12 del Torneo Clausura de la Liga 1 Te Apuesto. Paolo Guerrero brindó declaraciones tras la victoria y reconoció que aún se siente la eliminación de la Copa Sudamericana.
MIRAR | El “ya no importa la forma, hay que ganar” de Ceppelini y la dedicatoria sentimental de Cantero: lo que no se vio de una remontada ‘milagrosa’ en el estreno de la blanquimorada
“Hasta ahora veo a mis compañeros un poco cabizbajos; todos querían seguir adelante en la Copa. A los hinchas también les ha afectado, pero poco a poco debemos olvidarnos de ello. Ahora tenemos que enfocarnos en las fechas que faltan y en sumar todos los puntos posibles”, comentó el delantero.
Newsletter exclusivo para suscriptores
Asimismo, a pesar del triunfo, no pasó por alto el error defensivo en el gol del conjunto piurano.
“Fue una semana dura. Después de no ganar en Cusco, era un partido que teníamos que ganar. Llegaron una vez al arco y nos hicieron gol; debemos mejorar eso. Lo que se resalta es la recuperación y la reacción del equipo”, agregó.
“Ahora toca concentrarnos en las fechas que restan para poder sumar la mayor cantidad de puntos posible”, finalizó.
***************
¡Tu pasión merece ser premiada! Accede a contenido exclusivo, sorteos, premios y más con la Suscripción del Hincha. Da click aquí para ingresar.
Contenido sugerido
Contenido GEC