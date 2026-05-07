Por Marco Quilca León

En Matute se juntó la peor combinación: preocupación y apuro. La ausencia de Paolo Guerrero sigue marcando la agenda en Alianza Lima, más aún si se tiene en cuenta que este sábado se jugará un partido crucial ante Sporting Cristal, el segundo rival -detrás de Sport Boys- al que más le anotó en su regreso al club íntimo con dos festejos. Tras la caída de Los Chankas ante Deportivo Garcilaso, los íntimos pueden ir asegurando el Apertura si le ganan a los celestes.

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