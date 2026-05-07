“Es una lesión que hay que llevar con cuidado”, advirtió Pablo Guede después de la victoria ante CD Moquegua. Un mensaje que alertó al mundo Alianza, pese a que Federico Girotti, el ‘9’ argentino por el que pagaron 1.5 millones de dólares, marcó su primer gol con los ínitmos y llegará con el mejor de los ánimos para el cruce ante los celestes. Pero en Matute saben de la importancia de tener a Paolo, un referente que no solo es el goleador, sino una pieza estructural en el funcionamiento del equipo.

El último gol de Paolo Guerrero ante Sporting Cristal:

El GOL de Paolo Guerrero ante Sporting Cristal en el Estadio Nacional pic.twitter.com/UwjoxjLPPp — Varguitas 🦦 de Tinta Roja 📕 (@varguitaspe) March 2, 2025

El entrenador fue incluso más directo al explicar por qué no hay certezas. “No sabemos cuándo va a volver, hay que ver cómo evoluciona día a día”, señaló, dejando en evidencia que el proceso dependerá estrictamente de la respuesta física del jugador. En ese escenario, cualquier cálculo queda en segundo plano.

La lesión -una sobrecarga en el lumbar- lo ha marginado del último encuentro y de algunos entrenamientos. Y está en observación constante. Con 42 años encima, la recuperación física del ‘Depredador’ no es la misma, por lo que cada día y cada sesión es importante. Y también cada decisión, como la que tomó el propio goleador para apresurar su recuperación.

Así llega Alianza Lima para enfrentar a Sporting Cristal:

𝐃𝐞𝐧𝐭𝐫𝐨 𝐃𝐞 𝐋𝐚 𝐂𝐚𝐥𝐝𝐞𝐫𝐚 𝐯𝐬. 𝐂𝐃 𝐌𝐨𝐪𝐮𝐞𝐠𝐮𝐚. 🔥🏟️💙



Revive el triunfo ante CD Moquegua desde adentro. 👏🏾



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Paolo Guerrero y una decisión crucial

El propio Paolo Guerrero ha tomado un rol activo en su recuperación. Decidido a acortar los plazos sin comprometer su estado, optó por reforzar su equipo de trabajo con un fisioterapeuta argentino vinculado al Olympique de Marsella, una medida que evidencia su compromiso por volver en óptimas condiciones.

El plan es claro: tratamiento intensivo, seguimiento personalizado y una recuperación que combine experiencia internacional con el trabajo del cuerpo médico del club. No es la primera vez que Guerrero recurre a este tipo de tratamientos, pero en esta etapa de su carrera los detalles pesan más que nunca.

En lo deportivo, su ausencia se siente. Aunque este año suma cuatro goles, su impacto en el ataque aliancista trasciende las estadísticas. En sociedad con Eryc Castillo, el ‘Depredador’ había encontrado una versión funcional y generosa: el ‘9’ que aguanta, descarga y ordena el frente ofensivo. Un rol menos vistoso, pero clave en el engranaje colectivo.

Paolo Guerrero lleva cuatro goles con Alianza Lima en la temporada. (Foto: A Presión / Paloma del Solar)

Guede lo sabe. Por eso insiste en no apresurar su regreso. “Lo queremos bien, no a medias”, es la idea que se desprende de su manejo del caso. En un torneo donde cada punto cuenta, la tentación de arriesgar siempre está presente, pero el comando técnico ha optado por sostener la prudencia.

Mientras tanto, el calendario no da tregua. Partidos exigentes -como el cruce ante Sporting Cristal- obligan a buscar soluciones internas, reconfigurar el ataque y sostener la competitividad sin su principal referente.

La evolución de Guerrero será monitoreada día a día en Matute, sin plazos rígidos ni anuncios anticipados. En paralelo, su apuesta personal por acelerar la recuperación suma un matiz distinto a la historia: el de un futbolista que, incluso en la recta final de su carrera, sigue compitiendo contra el tiempo. Y podría estar el sábado en Matute ante Cristal.

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