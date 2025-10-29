Paolo Guerrero, delantero de Alianza Lima, se refirió a su futuro y la posibilidad de continuar en Matute el próximo año. El ‘Depredador’ reveló que ambas partes tienen predisposición para llegar a un acuerdo, aunque la prioridad ahora es cerrar el Torneo Clausura de la mejor manera.

“Ahorita estamos concentrados en los últimos tres partidos que restan por jugar y nuestro objetivo es ir a la Copa Libertadores. Por eso, estos tres encuentros tenemos que jugarlos como finales y ganarlos”, expresó Guerrero este miércoles 29.

Asimismo, evitó adelantar cualquier detalle de la negociación y le puso fecha a cuándo podría cerrar el acuerdo. “A final de temporada, después del campeonato, nos sentaremos a conversar. Primero el club, el equipo, y que los resultados nos acompañen para volver a la Copa Libertadores”, apuntó.

Guerrero reafirmó su compromiso con Alianza Lima y lo que representa el club para él. “Alianza es mi casa, mi vida, mi pasión, pero lo más importante ahorita es terminar bien el campeonato; ya luego se verá a final de campeonato”.

Como se sabe, Alianza Lima recibe este viernes 31 a Melgar en Matute, por la fecha 17 del Torneo Clausura. Los íntimos pelean por asegurar el segundo lugar del Acumulado.

🗣️ Paolo Guerrero, jugador de Alianza Lima, sobre una posible renovación. pic.twitter.com/mMwDCykUjT — Jax Latin Media (@JaxLatinMedia) October 29, 2025

