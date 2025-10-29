Paolo Guerrero y su futuro en Alianza Lima: fecha de su renovación y el objetivo del próximo año | Foto: Club Alianza Lima (Facebook)
Paolo Guerrero y su futuro en Alianza Lima: fecha de su renovación y el objetivo del próximo año | Foto: Club Alianza Lima (Facebook)
Redacción EC
Redacción EC

, delantero de , se refirió a su futuro y la posibilidad de continuar en Matute el próximo año. El ‘Depredador’ reveló que ambas partes tienen predisposición para llegar a un acuerdo, aunque la prioridad ahora es cerrar el Torneo Clausura de la mejor manera.

“Ahorita estamos concentrados en los últimos tres partidos que restan por jugar y nuestro objetivo es ir a la Copa Libertadores. Por eso, estos tres encuentros tenemos que jugarlos como finales y ganarlos”, expresó Guerrero este miércoles 29.

Newsletter exclusivo para suscriptores

Fernanda Huapaya

Asimismo, evitó adelantar cualquier detalle de la negociación y le puso fecha a cuándo podría cerrar el acuerdo. “A final de temporada, después del campeonato, nos sentaremos a conversar. Primero el club, el equipo, y que los resultados nos acompañen para volver a la Copa Libertadores”, apuntó.

Guerrero reafirmó su compromiso con Alianza Lima y lo que representa el club para él. “Alianza es mi casa, mi vida, mi pasión, pero lo más importante ahorita es terminar bien el campeonato; ya luego se verá a final de campeonato”.

Como se sabe, Alianza Lima recibe este viernes 31 a Melgar en Matute, por la fecha 17 del Torneo Clausura. Los íntimos pelean por asegurar el segundo lugar del Acumulado.

*************

¡Tu pasión merece ser premiada! Accede a contenido exclusivo, sorteos, premios y más con la Suscripción del Hincha.

SOBRE EL AUTOR

La notas firmadas como “Redacción EC” son producidas por miembros de nuestra redacción bajo la supervisión del editor de la sección en las que son publicadas. Puede conocer a nuestro equipo editorial en https://elcomercio.pe/buenas-practicas/. Si usted tiene algún comentario sobre nuestro proceso editorial, escriba al correo indicado abajo

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC