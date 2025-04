El primero llegó a los once minutos, luego de tirarle toda su experiencia al veinteañero Santiago Fernández. Un centro de Lavandeira que Paolo convirtió en gol. Luego, a los 57’, como el cazador de área que es, encontró un rebote para fusilar al portero Guido Herrera. Aunque la Conmebol decidió darle el premio de MVP al argentino Federico Giroti por su doblete en cinco minutos que había empatado transitoriamente el partido -sin imaginar que a los 95’ aparecería Barcos, también de 41, para poner el 3-2 final-, Guerrero fue el mejor del campo. De hecho, jugó su mejor partido desde que llegó a Alianza Lima.

Fue el primer partido de titular de Paolo en la fase de grupos de la Copa. Néstor Gorosito, con esa sapiencia que le ha otorgado los más de 40 años metidos en el fútbol, dejó en el banco a Barcos, el que era el goleador de la Libertadores con cuatro festejos -lo sigue siendo, ahora con cinco- y mandó al campo a Guerrero. Y el peruano le pagó como mejor sabe: con goles.

El primer peruano en marcar en la Copa con cinco equipos diferentes (ocho con Corinthians, siete con Internacional, dos con Flamengo, un con Racing y dos con Alianza), ha elevado su leyenda en el estadio que siempre quiso. Llegó a La Victoria a fines de agosto del año pasado, llevaba hasta antes del partido ocho goles oficiales con camiseta blanquiazul (cuatro en 2024 y cuatro esta temporada), pero ninguno con el peso del doblete que anotó ante Talleres.

¿Cuál es el secreto de este Paolo que con 41 años muestra su vigencia en el torneo más importante de América? ¿Qué hacen de él un goleador incansable? ¿Es solo el innegable talento con el que nació o hay algo detrás? En esta nota mostraremos los secretos de un ’9’ que seguramente no se repetirá en el fútbol peruano por muchas décadas, por eso cuesta encontrarle un sustituto, un reemplazo.

Revive los goles de Paolo Guerrero por la Copa Libertadores:

Una rutina alemana

La primera respuesta que encontramos cuando preguntamos al círculo cercano de Paolo Guerrero sobre su vigencia es: profesionalismo. Es la palabra con la que suelen describirlo. Aunque creció en el fútbol peruano y sus deficiencias, Paolo se fue al Bayern Múnich con 18 años; es decir, se adaptó a la rutina casi militar del futbolista alemán de élite.

Casi nunca tuvo un coach personal al estilo de Cueva con José Neyra, pero siempre fue su propio entrenador. Paolo fue, es y seguramente será un obsesivo con el cuidado personal de su cuerpo, su herramienta de trabajo. Su alimentación es básica, con una dieta que requiere de menestras, verduras, cereales y proteínas en raciones medianas dentro de su dieta diaria, tal como lo reveló en 2021 cuando era embajador de Supermercados Metro.

“Ser disciplinado va de la mano con la manera en cómo te visualizas cumpliendo tus objetivos, y, claro, identificando las recompensas que puedes alcanzar con la constancia. Esto, sumado al balance entre alimentación, ejercicio y descanso, es un factor clave para tener un buen desempeño”, señaló en aquella oportunidad.

Paolo Guerrero Sus goles este 2025 1° Juan Pablo II 2° Ayacucho FC 3° Sporting Cristal 4° Deportivo Garcilaso 5° Talleres de Córdoba (ARG) 6° Talleres de Córdoba (ARG)

Dormir, como mínimo, ocho horas, una alimentación balanceada durante toda su carrera y evitar lo máximo posible algunos ‘gustitos’ es lo que ha mantenido a Paolo en la cima. Incluso, cuentan sus allegados, suele incomodarse cuando sus compañeros rompen algunas reglas en las concentraciones, desde el más mínimo detalle como el comer algún snack antes de un partido. Su liderazgo va más allá del campo, de cederle la cinta de capitán a sus compañeros para que se sientan importantes, también se ve fuera, en cada acción que a la larga cuenta. En Matute entienden que es un ejemplo para los juveniles.

El diferencial esta temporada para Guerrero también fue que sí hizo pretemporada, algo que no pudo realizar en los últimos años. “Físicamente me siento muy bien. Tengo 41 años y no esperaba llegar con esta edad a sentirme tan bien. Hice pretemporada después de cuatro años”, reveló cuando le preguntaron sobre su posible retiro a final de año.

Mientras algunos piensan en el día en el que Paolo cuelgue los chimpunes, el goleador histórico de la Libertadores -y de la selección peruana, ni más ni menos- sigue vigente. Un ejemplo de lo que debe hacer el futbolista peruano.

VIDEO RECOMENDADO Alianza Lima superó por 3-2 a Talleres de Córdoba en Copa Libertadores.

**********

Gana increíbles premios con la Suscripción del Hincha. ¡Apoya a tu equipo favorito y vive la pasión de la Copa como nunca antes! Da click AQUÍ