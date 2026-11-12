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Resumen

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El papa León XIV saluda a su llegada a la Catedral Metropolitana de la Santísima Trinidad de Buenos Aires, Argentina, el 9 de noviembre de 2026. (Foto de Luis ROBAYO / AFP).
El papa León XIV saluda a su llegada a la Catedral Metropolitana de la Santísima Trinidad de Buenos Aires, Argentina, el 9 de noviembre de 2026. (Foto de Luis ROBAYO / AFP).
/ LUIS ROBAYO
Por Fernanda Huapaya

Esta semana, mientras los equipos peruanos se preparan para afrontar la última fecha del Torneo Clausura en la que se juegan descensos, clasificaciones internacionales o la llave al título nacional, la atención en ellos va a ser nula o casi nula. Más allá de que seamos un país futbolero y que en el camino juegue la selección peruana un amistoso este viernes, la mirada desde todos los frentes va a estar en el ansiado e histórico retorno del papa León XIV al Perú, su segundo país.

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