Desde que asumió como máxima autoridad de la Iglesia católica y dejó de ser Robert Prevost para convertirse en León XIV, ha surgido mucha curiosidad alrededor de él y de su prolongado paso por el Perú, especialmente en el norte. Sin duda, una de las interrogantes que se instaló fue si simpatizaba con algún equipo nacional. Alianza Lima y Juan Aurich fueron los primeros clubes en ser relacionados con el pontífice. ¿Qué hay de cierto en eso?

El papa León XIV saluda a su llegada a la Catedral Metropolitana de la Santísima Trinidad de Buenos Aires, Argentina, el 9 de noviembre de 2026. (Foto de Luis ROBAYO / AFP). / LUIS ROBAYO

El Papa es chiclayano

Cuando José María Núñez tenía 17 años y fue nombrado acólito de Robert Prevost, entonces obispo de Chiclayo, allá por el 2016, no se imaginaba que años después hablaría sobre la estrecha relación que guardó con el hoy papa León XIV. “Hablaba español fluido, algunas cosas le costaban, pero no había problema para comunicarse con él. Siempre fue buena persona y muy preocupado por todos”, cuenta José María en exclusiva a El Comercio.

Para el hoy joven periodista, pocas cosas son más certeras alrededor de Robert Prevost que su gusto por los deportes: “Claro que le gustaba el fútbol, pero no solo eso. También el básquet y el tenis. De hecho, recuerdo que jugaba tenis en el colegio San Agustín de Chiclayo. Siempre le gustaron los deportes”, indicó.

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Al ser cuestionado sobre con qué equipo peruano simpatizaba el pontífice, la respuesta fue más que contundente: “En la época en que yo lo conocí y fui acólito, que fue un año y medio aproximadamente, podría decir que con Juan Aurich, de todas maneras. He oído mucho que lo relacionan con Alianza Lima, no me consta que también haya guardado alguna simpatía, porque se quedó en Perú hasta el 2023, pero hasta donde yo recuerdo, sé que simpatizaba con el Aurich por ser de Chiclayo”.

Las pruebas de aquel acercamiento del papa León XIV con Juan Aurich son puntuales. Según pudimos conocer, cada vez que otros obispos o personalidad allegadas a la Iglesia visitaban Chiclayo, el pontífice tenía el gesto de regalar una camiseta de Juan Aurich a modo de recuerdo de la Ciudad de la Amistad. Asimismo, guardaba una relación cercana con Hugo Gabriel Sánchez Romero, capellán que acompañaba a Juan Aurich durante muchos años, incluso cuando obtuvo el título nacional del 2011.

/ Juan Aurich Facebook

Fue a través de esa amistad con Hugo Sánchez que León XIV tenía cercanía con el equipo chiclayano y se sabe que también conoció y compartió algunas ceremonias con Edwin Oviedo, dueño del club y expresidente de la Federación Peruana de Fútbol.

Por su parte, José María Núñez nos confirmó que el Papa iba a ver algunos partidos del equipo norteño: “Iba de vez en cuando, se sabe que en Chiclayo todo es chiquito y cerca, así que no había ningún problema con que a veces vaya a ver al equipo como obispo de la ciudad y aficionado a los deportes, en esos años el club todavía estaba en primera división”.

El papa León XIV se retira tras celebrar misa en el Monumento a los Españoles, en el barrio de Palermo de Buenos Aires, Argentina, el 9 de noviembre de 2026. (TOMAS CUESTA / AFP) / TOMAS CUESTA

El rumor del aliancismo

Más allá de lo lógico que pueda sonar que el papa León XIV simpatice con Juan Aurich por su fuerte arraigo en Chiclayo y su gente, en el último tiempo también surgió la versión sobre cierta afinidad con Alianza Lima. Y los testimonios son muchos.

El Comercio conversó con Renzo Gómez Vega, periodista y autor del libro biográfico El Papa Peruano, quien durante su investigación habló directamente con el pontífice y fue uno de los primeros en referirse al vínculo que tiene con Alianza Lima. Gómez, además, también basó su ardua investigación en documentación y testimoniales de quienes lo conocieron.

Un defensor nada santo

“Robert Prevost es futbolero, sigue el fútbol nacional e internacional y, además, le gustaba “pelotear” bastante. En los años 90, en la época en que vivía en Trujillo, él acostumbraba a jugar con otros sacerdotes. Me ha comentado que no era un defensa muy ”calidoso”, sino más bien rústico. De patadas alevosas, nada santas”, comentó.

El Papa León XIV posó con George Forsyth y la camiseta de Alianza Lima. (@george.forsyth)

¿Camiseta blanquiazul?

“He conversado con varios curas y me han dicho que es hincha de Alianza Lima. Otros han querido ser más cautos y hablaron no de un hinchaje, sino de un gran cariño que le tiene al club victoriano. Y eso tiene una razón y es que él quedó muy apenado y dolido con la caída del Fokker en el 87. Robert Prevost se enteró de lo que pasó al año siguiente, cuando retorna en el año 88 a Trujillo, y se solidarizó con el pueblo blanquiazul y estableció un lazo. Además, Alianza es un club que históricamente tiene una devoción marcada por el Señor de los Milagros y la relación espiritual es irrompible más allá de las modas”.

Asimismo, Gómez Vega indicó que, durante un lapso de tiempo, hacía bromas sobre una supuesta afinidad con otro club: “También hay que él solía mencionar o bromear con que era hincha del Club San Agustín que, por esos años, tuvo un buen pasar por primera división. Él solía hablar de ese equipo porque representaba a la orden de los agustinos”.

En otra reciente entrevista, Fray Hans Zavala, rector del colegio San Agustín y quien compartió con León XIV, fue consultado en una entrevista con Qubo Stream sobre si era confirmado este hinchaje blanquiazul: “Estas yendo en contra de mi corazón crema, solo eso voy a decir”, respondió al entrevistador entre risas.

Esta misma información ha sido reproducida por Osler Lescano, corresponsal de TV Perú en Chiclayo, y quien fue uno de los primeros en ser consultados tras haberse sabido la noticia de que Robert Prevost se había convertido en el papa León XIV. “Él tiene una inclinación al Alianza Lima desde hace muchos años junto con el obispo Daniel Turley Murphy, que son de la misma orden de San Agustín“, indicó en aquel momento.

El papa León XIV recibió la camiseta bicolor de manos de Teófilo Cubillas. / SYSTEM

Cabe recordar que en setiembre del 2025, Robert Prevost recibió la visita del exfutbolista y político George Forsyth. En aquella ocasión, el pontífice recibió de regalo una camiseta de Alianza Lima y posó con ella. Meses después, en 2026, también recibió la visita de Teófilo Cubillas, ídolo del cuadro victoriano, acompañado de Edwin Oviedo y Ricardo Gareca.

Si bien a estas alturas, y sobre todo en esta semana, todos estamos deseosos de conocer hasta el mínimo detalle de la vida, los gustos, preferencias o anécdotas del primer Papa peruano, todavía no existe una confirmación total sobre cuál es el equipo de fútbol con el que más se identifica, más allá de rumores y versiones de un lado y otro. La certeza es, más bien, que su arraigo va más allá de cualquier escudo o camiseta.

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