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Resumen

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Alfredo Arosemena, gerente general y administrador de Alianza Lima (Crédito: Julio Reaño).
Alfredo Arosemena, gerente general y administrador de Alianza Lima (Crédito: Julio Reaño).
Por José Antonio Bragayrac

Alianza Lima aspira a campeonar sin jugar una final, pero la desconfianza en el arbitraje y el VAR ya obliga al club a contemplar ese escenario y hasta pedir terna extranjera, además de una tecnología adicional como el ‘goal line’. Alfredo Arosemena, gerente general y administrador blanquiazul, cuestiona un sistema que considera deficiente mientras defiende la planificación de Pablo Guede, a quien compara con José Mourinho. En la recta decisiva del Clausura, Arosemena habla del futuro de Paolo Guerrero y de las decisiones que Alianza necesita tomar para sostener su proyecto deportivo.

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