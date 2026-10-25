— Queríamos abordar temas institucionales, pero la coyuntura del campeonato nos lleva inevitablemente al plano deportivo. En las últimas semanas se ha hablado mucho del arbitraje y el desempeño del VAR. ¿Cuál es la postura oficial del club?

Yo no quiero hablar específicamente de árbitros ni del VAR, pero te voy a narrar algunos hechos comprobables. Tenemos tres quejas formales ante la Conar (Comisión Nacional de Árbitros) en lo que va del Clausura. Entiendo que la tecnología tiene que ayudar y hacer que el juego sea más fluido, pero lamentablemente eso no está pasando. Hay minutos de juego que se pierden en verificaciones eternas del VAR. Incluso ocurre que el VAR llama al árbitro para revisar una jugada, en lugar de que sea el propio árbitro quien lo solicite, y parece imponerse en esas decisiones. Además, casi todas, por no decir todas, las verificaciones han sido contra Alianza Lima.

— Ante este panorama, ¿Alianza Lima evalúa solicitar una terna arbitral extranjera para una eventual definición del torneo?

Es algo que siempre se evalúa. Confiamos en que no necesitaremos jugar una final porque estamos enfocados en campeonar directamente en el Clausura. Sin embargo, no descartamos solicitar una terna extranjera. Lo estamos evaluando internamente y, de ser necesario, lo tramitaremos formalmente dentro de los plazos establecidos.

— ¿La solicitud incluiría a los operadores del VAR?

Sí, abarcaría todo el sistema del VAR. El problema principal radica en que el VAR se nutre de imágenes deficientes. En el partido disputado en Cusco, por ejemplo, la jugada del gol anulado a Kevin Quevedo se revisó utilizando la cámara lateral, pegada al arco, en lugar de la cámara central. Por un tema de ángulo y perspectiva, era imposible trazar las líneas con precisión. No es solo un fallo del árbitro, sino también un problema técnico en la producción de las transmisiones.

— Eso es aun más grave.

Sé que este servicio está encargado a la empresa Torneos y Competencias, que a su vez subcontrata. No tienen una sola producción, sino tres o cuatro empresas que les hacen los partidos. Entonces, no hay uniformidad en las imágenes que recibe el VAR. ¿Para qué se gasta tanto en el VAR si finalmente quien lo abastece no funciona? Es un tema grave. Creo que la Liga, la federación y quienes producen el canal del fútbol tienen que sentarse a ver cómo resolverlo. Por eso hay otras soluciones, como el ‘goal line’, que utiliza cámaras específicas que no dependen necesariamente de la transmisión y que se colocan cerca de las líneas de cada arco.

— Eso implicaría una inversión mayor y alguien tendría que asumir ese costo.

Sí, implicaría una inversión mayor. Pero ante tu pregunta sobre si pediríamos una terna extranjera tanto para el arbitraje como para el VAR, la respuesta es sí. También pediría el ‘goal line’, porque de nada sirve traer árbitros extranjeros para el VAR si las imágenes no son suficientes.

— ¿Ha evaluado proponer una solución para un tema que usted conoce muy bien por su pasado como director de Mediapro, la empresa que implementó el VAR en el fútbol peruano?

Hemos presentado el reclamo formal ante la Conar y estamos teniendo conversaciones con los diversos actores. Es una buena pregunta porque no se trata solo de quejarnos, sino de ver cómo ayudamos a mejorar el sistema. Si esto pasa en el fútbol, el producto pierde valor, y entre todos los clubes tenemos que hacer que valga más y sea más interesante. Cuando paras un partido, ¿qué consigues? Que no sea un torneo entretenido. Eso reduce el valor del producto, la inversión de las marcas y perjudica a todo el sistema. En Alianza Lima queremos tener un mejor producto y colaborar con los clubes que se sumen a este objetivo, más allá de las rivalidades. Ese es el mensaje que debería tener la Liga de Fútbol Profesional.

— Estas rivalidades complican la unión de los clubes. Por ejemplo, Franco Velazco -administrador de Universitario- dijo que el arbitraje le parecía correcto y señaló que los errores son parte del fútbol.

Sí, bueno, esa es su opinión.

— Pero en ese escenario, es difícil intentar algún acercamiento con Universitario, ¿no?

Creo que estamos dispuestos a conversar con todos los clubes. Dependerá del señor Velazco si quiere conversar estos temas con nosotros. Estamos encantados de dialogar y trabajar para mejorar el producto.

— Velazco deslizó que Melgar y Alianza eran primos hermanos, familiares, por una cercanía de intereses. ¿Cómo toma eso?

Por lo que pude ver en las redes sociales, hablaba de la ascendencia árabe de los dos señores que son acreedores del club, y a mí me pareció hasta racista el comentario. Me pareció muy lamentable y prefiero no opinar más. Que el señor Velazco sea responsable de sus palabras. Como te digo, no puedo opinar sobre lo que dijo o quiso decir.

— ¿Se sentaría a tomar un café con él?

¿Por qué no? No tengo el gusto de conocerlo, pero claro que sí.

Paolo Guerrero

—Guerrero y Guede—

— ¿Esperará a diciembre para definir qué pasará con Paolo Guerrero?

Me da mucha pena su lesión. Paolo es un jugador importantísimo, que une al equipo y es un ídolo de Alianza Lima. No sé cuáles son sus planes, pero supuestamente este era su año de retiro. Hubiera sido espectacular que jugara lo más posible.

— ¿El club tiene una decisión tomada?

No, está en manos de Paolo. Siempre vamos a apoyarlo y vamos a querer contar con él.

— Si Paolo, con 43 años, decide jugar un año más...

Sería espectacular. Es un tema que todavía no hemos hablado. Estamos muy enfocados en el campeonato. No hemos conversado con casi ningún jugador porque la mayoría de nuestra plantilla tiene contrato hasta finales del 2027 o 2028.

— ¿Cómo valora el trabajo de Pablo Guede a futuro?

¿Viste el documental de Mourinho? Es una versión de Mourinho recontraestudiosa y recontraminuciosa. No he visto a nadie tan estudioso del funcionamiento táctico de un equipo. Es increíble. No quiero ser infidente, pero hace unas tres fechas, cuando no veníamos muy bien, Pablo ya había elaborado una especie de plan sobre los partidos que venían y cómo iba a plantear tácticamente cada uno. Yo estaba un poco escéptico, pero todo se ha ido dando tal como lo había planificado. Por eso te decía al principio de esta entrevista que estoy muy confiado en que podríamos campeonar en el Clausura sin necesidad de una final o un playoff. Pero esto es fútbol: puedes planificar todo perfectamente y luego hay un tiro al palo, un jugador se lesiona o interviene el VAR, qué sé yo.

Lima 15 de octubre 2026 Entrevista Alfredo Arosemena, nuevo administrador del Club Alianza Lima. Fotos: Julio Reaño/@photo.gec / JULIO REAÑO

— Ese nivel de obsesión no solamente transmite, también convence. ¿Cómo ve usted el camerino?

Has dicho algo importante: transmite, convence y, aunque no lo creas, une. Yo también escuchaba a algunos periodistas decir que ese nivel de obsesión estaba estresando al equipo y que no les daba confianza. Pablo es muy bueno explicando y transmitiendo confianza al plantel. El equipo está muy unido en torno a sus ideas y a las del comando técnico. Estamos muy contentos con ellos.

— Más allá del resultado a fin de año, ¿le gustaría que se quede?

Me encantaría, pero es un tema que ni siquiera hemos conversado con él y tampoco sé cuáles son sus expectativas. Vamos a esperar que pase todo y después veremos.

— También es inevitable preguntar sobre Franco Navarro, padre e hijo.

De momento, como te digo, el comando técnico y la gestión deportiva estamos concentrados en el objetivo. Después veremos.

— ¿Todo eso se evalúa a fin de año o hay un plan con una mirada más amplia?

Ya tenemos un pequeño plan de lo que debería ser el próximo año. Pero también estamos esperando saber cómo quedará el tema de los extranjeros, por ejemplo. Los clubes necesitamos planificar y, si el ente rector no nos dice cómo será el campeonato del próximo año, no podemos hacerlo.

—Menores y extranjeros—

— ¿Cuál es la posición de Alianza sobre el número de extranjeros?

Un club cuando ve el tema a corto plazo va a querer la mayor cantidad de extranjeros para tener una buena performance en torneos internacionales. Pero creo que cuando tú piensas a largo plazo, tienes que darle mucho más fuerza al tema de menores y de nacionales dentro de tus plantillas, sobre todo pensando en la selección. Creo que debería haber un mix. No puedes irte tan radicalmente de siete a cinco, porque además hay contratos con jugadores y si no te permiten ni siquiera tener en nómina extranjeros, vas a tener que romper contratos y pagar hasta penalidades.

— ¿Qué propone Alianza?

Nosotros creemos que debería haber Bolsa de Minutos, por ejemplo. Creo que deberíamos tener mucho más vidriera para nuestros menores y el trabajo en conjunto que nosotros estamos haciendo como Alianza Lima es uno sólido y unificado entre lo que es menores y primer equipo. Porque es la única manera de que tu fábrica, que es tu trabajo de menores, tenga exposición.

— Tiene a Wilmar Valencia como jefe de menores, que en dos años no ha dado entrevistas y no sabemos qué hace Alianza en menores…

No sé cómo es Wilmar para afuera. Es un tipo un poco reservado, sí, pero está haciendo un gran trabajo y el problema es que ha habido muchos cambios de administración también en el club y las lógicas y los presupuestos cambian, pero acabamos de tener una reunión ahora de cómo todo este trabajo en estos dos años que se ha venido haciendo ya se va a empezar a ver plasmado con estos jugadores que están saliendo. El trabajo de menores es un compromiso del club Alianza Lima y lo queremos reforzar y agrandar, además tener mucho más captación de menores.

— ¿Qué porcentaje del presupuesto destinará Alianza a la cantera, a formar nuevos potrillos?

Estamos incrementando el presupuesto de menores casi al doble. No lo consideramos un gasto, sino una inversión estratégica. Queremos recuperar la mística de la cantera blanquiazul, que formó a grandes referentes nacionales. Hoy tenemos juveniles destacados entrenando con el primer equipo y compitiendo en la Liga 3. Si logramos campeonar en Liga 3, aseguraremos la participación de nuestra reserva en la Liga 2, lo que garantizará una competencia profesional constante para nuestros jóvenes.

— ¿Todavía sigue la auditoría a la gestión de Fernando Cabada?

Sí, la auditoría nos ha dado un borrador de las conclusiones. Tenemos que sentarnos con los auditores y sobre eso ver una auditoría ya forense para sacar las conclusiones que tengamos que sacar.

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