Se disputaba el Mundial Francia 1998 y Patricio Rubio –con 9 años de edad– se debatía entre jugar con sus primos o ver a su ídolo Ronaldo en la TV. El fútbol callejero, ese que inspira pasión y hace que te olvides de los problemas que uno puede tener en la infancia estaba de un lado y ver a su referente en el otro. Desde pequeño se forjó así, apasionado por el fútbol.

CONTENIDO PARA SUSCRIPTORES: Universitario: Las razones por las que aún está imposibilitado de usar Campo Mar

El nuevo delantero de Alianza Lima no inició su carrera con la intención de ser profesional. El fútbol era un instrumento de integración con sus primos y sus amigos, y el gol no era uno de ellos. Comenzó como lateral o carrilero, con la intención de sumar volumen ofensivo.

CONTENIDO PARA SUSCRIPTORES: El caso de peruanos que tienen más partidos en un Mundial que en cualquier otro torneo





“Soy delantero gracias a Mario Salas”, afirma el ariete chileno. Fue en un partido amistoso con el Barnechea, allá por el 2011, que el ‘Comandante’ decide utilizarlo como delantero. “Desde ese momento, no me sacó nunca más de esa posición, me enseñó movimientos y con el tiempo aprendí más”.

El tiempo lo traduce en sabiduría y en sus ganas de aprender. Pese a que suene paradójico, hay futbolistas que no suelen observar partidos de fútbol. No es el caso de ‘Pato’: “Miro mucho fútbol. Todos los días suelo sintonizar los partidos de Europa. Uno vive de esto, trabajo mucho en mi juego y busco aprender nuevos movimientos. No me pesa observar videos tácticos, pero ese ya es un tema del entrenador”.

CONTENIDO PARA SUSCRIPTORES: Cuando el ‘Tigre’ vino junto a Diego Maradona para enfrentarse a Teófilo Cubillas





Feliz de este nuevo desafío 💪🏿💪🏿💪🏿 agradecer también a los hinchas Evertonianos que siempre me apoyaron , espero pronto reencontrarnos 🙏🏿 pic.twitter.com/QDOrOjPsf1 — Patricio Rubio Pulgar (@patorubioficial) July 17, 2020

Versátil, así se define y así son sus referentes. Ronaldo, un ‘9′ que jugaba por las bandas o Connor McGregor, el primer luchador en la historia de la UFC en tener dos campeonatos en divisiones distintas. A lo largo de la negociación con Alianza Lima, el chileno cambió su foto de perfil en WhatsApp, puso una con el exluchador de MMA de fondo y la frase “I win because i’m not afraid of losing” (gano porque no tengo miedo de perder).

“Es una frase que me mandó un amigo mío, me gustó y la puse de perfil. No se debe a nada especial pero es una realidad. Muy aparte que me encanta McGregor, siento que me identifica”.

CONTENIDO PARA SUSCRIPTORES: El hombre récord de la Copa Libertadores con Cristal que pidió perdón por irse a Alianza Lima

Su intensión de no claudicar lo ha llevado a reencontrarse con Mario Salas, el propio Rubio afirma que su mejor versión se dio con el entrenador chileno al mando: “Me ilusiona mucho jugar para Mario Salas. Lo habíamos intentado en Chile pero no se había dado, ahora felizmente se pudo dar. Sé que le fue muy bien en Perú. Él saca lo mejor de cada jugador, tiene eso incorporado. Estoy muy feliz y motivado”.

Para contactar a Rubio, insistimos 22 veces, ya que estuvo asediado por la prensa local. Eso es presión y de las más grandes. El ariete, al contrario, disfruta ello: “Me gusta la presión, el que no la sienta no está preparado para afrontar estos desafíos. Es rico, a los jugadores nos gusta, al menos a mí. No soy de ponerme meta de goles, eso viene solo. Mientras más piensas en el gol es peor, uno debe estar tranquilo”, afirmó.

LEE TAMBIÉN: El premio no se entregará este año a causa de la crisis actual

Ha jugado en la Universidad de Chile y en Colo Colo, los dos equipos más grandes de su país, por lo que no representa un escenario nuevo jugar para un equipo tradicional. Asimismo, el jugador de 31 años conoce bien al país, puesto que el año pasado hizo la pretemporada en Perú con la U. de Concepción, donde coincidió con Josepmir Ballón.

“Pude conversar con él, me comentó sobre la grandeza del club, las comodidades y que está todo dado para que pueda triunfar”. Consultamos sobre la principal inquietud que le preguntó a Ballón: “El campo de entrenamiento”, respondió.

Del mismo modo, Rubio se interesa por Alianza Lima y quiere conversar con un ex compañero: Christian Cueva. Hasta el momento no ha tenido contacto con el jugador de la selección peruana, pero buscará hacerlo en los próximos días para “preguntarle por aspectos cotidianos”.

Y si hablamos de ex compañeros, Rubio compartió vestuario con Ronaldinho en su paso por Querétaro. Cuando preguntamos por las camisetas, descubrimos que el ariete es un coleccionista: “Me traje un montón de camisetas a Chile, le dije que las firme y se las regalé a mi familia y amigos. Soy de coleccionar camisetas. Tengo de todos los equipos en los que he estado, la de la selección es especial. Cuando acabe todo esto, eso servirá para recordar la carrera que tuve”.

Los coleccionistas suelen tener preferencias o cábalas. En ese aspecto, el oriundo de Santiago de Chile fue tajante y enfático: “Cero cábalas. No creo en esas cosas. Sé que el trabajo te pone en los lugares adecuados, pero eso no”.

-MÁS EN DT-





VIDEOS RECOMENDADOS

Peruanos en el exterior: Carrillo volvió a entrenar y Guerrero alista artillería

Pep Guardiola es viral en redes sociales tras hablar solo en el banco de suplentes