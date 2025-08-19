Pedro Aquino: la historia detrás del fichaje aliancista más rápido del año, cómo está realmente su rodilla y el plan de cara al clásico

Escucha la noticia
El último sábado por la noche, mientras Erick Noriega se despedía de Alianza Lima en Matute entre lágrimas para irse a Gremio de Porto Alegre, en las oficinas del club se jugaba otro partido, tan importante como el que sostendrá el equipo este miércoles ante Universidad Católica en Ecuador por la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana: encontrar, en tiempo récord, el reemplazo de una pieza fundamental para el equipo.