Pedro Aquino: la historia detrás del fichaje aliancista más rápido del año, cómo está realmente su rodilla y el plan de cara al clásico

Ese mismo día, el área deportiva de la institución hizo el primer contacto con el que este último lunes -según pudo confirmar El Comercio- se convirtió en el refuerzo del año: Pedro Aquino, quien tenía contrato con Santos Laguna hasta fines de 2027. Un fichaje que significa un golpe de autoridad y una ilusión para el hincha de cara a una segunda parte del año que entusiasma en Matute.

Desde aquel sábado por la noche hasta el domingo, Alianza y Aquino mantuvieron contacto afinando detalles de una negociación que siguió hasta el lunes por la tarde. Luego de que el club íntimo y el volante nacional llegaran a un acuerdo, empezaron los acuerdos entre las instituciones. Santos Laguna -nos dicen- siempre tuvo la mejor predisposición.

El acuerdo es de un préstamo por un año sin cargo alguno; es decir, los íntimos no tendrán que pagar nada por la cesión. Además el sueldo del futbolista será compartido entre los clubes y Alianza asume menos de la mitad del porcentaje.

Una lesión superada

El marzo del año pasado, Pedro Aquino sufrió una dura lesión en su rodilla, por lo que tuvo que ser operado. Siete meses más tarde volvió a entrenarse con Santos, aunque con una férula.

Este año, el volante jugó diez partidos, seis a nivel de clubes (de los 20 que disputó su equipo) y cuatro con la selección peruana. Su último partido liguero fue a fines de marzo, mientras que con la Bicolor jugó por última vez en junio.

Su poca continuidad en el campo despertó rumores de otra posible lesión; sin embargo, Santos informó hace algunos días que se encuentra “actualmente apto para la práctica deportiva de alto rendimiento” con un documento firmado por el médico Carlos Moctezuma Gómez Cebreros, jefe de los servicios médicos de la institución mexicana.

Documento del médico de Santos Laguna sobre las condiciones físicas de Pedro Aquino.

El documento fue revelado el sábado 16 de agosto, el mismo día en el que Alianza Lima empezó los contactos con el volante, lo que hace suponer que habría sido un pedido exclusivo del cuadro íntimo para continuar con las negociaciones.

Los pocos partidos en México fueron por decisión técnica. Según informa la prensa mexicana, el técnico Fernando Ortíz decidió jugar con línea de cinco, obligando a prescindir de Pedro.

¿Llega al clásico?

Los tiempos apremian y en Alianza Lima lo saben. Con un Pedro Aquino en perfectas condiciones físicas, no sería descabellado que aparezca en la lista de concentrados para el clásico del fútbol peruano ante Universitario, este domingo 25 de agosto.

Eso sí, es muy probable que inicie en el banco de suplentes a la espera de su oportunidad. Néstor Gorosito confía plenamente en Alessandro Burlamaqui para el mediocampo -“será jugador de la selección por diez o doce años”, declaró hace unos días-, además Aquino tendrá pocos días de trabajo con su nuevo equipo, aunque ya conoce a algunos de la selección: Carlos Zambrano, Carlos Garcés, Miguel Trauco, Sergio Peña, Paolo Guerrero, Kevin Quevedo.

