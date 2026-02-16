¡Rompió su silencio! Pedro Aquino reveló que no juega en Alianza Lima por decisión de Pablo Guede

Pedro Aquino llegó a Alianza Lima a mediados del 2025 para suplir la salida de Erick Noriega, y brindarle experiencia y jerarquía al plantel; sin embargo, no ha jugado ni un minuto oficial en el 2026.

El entrenador Pablo Guede prefiere a Gianfranco Chávez, y se ha especulado una posible lesión del mundialista peruano.

Pedro Aquino rompió su silencio y reveló que está al cien por ciento.

“No tengo ninguna lesión, estoy bien. Estoy al 100″, mencionó ante la prensa.

Además, desconoce las razones por las que no es tomado en cuenta, y adjudicó la decisión al técnico Guede.

“No sé, decisiones del técnico, pero ya está”, finalizó.