El mediocampista peruano no ha sido tomado en cuenta en ningún partido oficial por el entrenador de Alianza Lima. (Foto: Getty Images)
Por Redacción EC

Pedro Aquino llegó a Alianza Lima a mediados del 2025 para suplir la salida de Erick Noriega, y brindarle experiencia y jerarquía al plantel; sin embargo, no ha jugado ni un minuto oficial en el 2026.

¡Rompió su silencio! Pedro Aquino reveló que no juega en Alianza Lima por decisión de Pablo Guede
Fútbol peruano

