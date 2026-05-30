Pedro Aquino puso fin a su etapa en Alianza Lima. El volante nacional sorprendió este sábado al publicar un mensaje de despedida en sus redes sociales, confirmando así que no continuará en el cuadro blanquiazul para el Torneo Clausura.

“El último baile. El último entrenamiento. Siempre alegre. Gracias por todo Alianza Lima”, escribió el mediocampista de 31 años en Instagram, junto a una imagen de la celebración por el título del Torneo Apertura. El mensaje rápidamente generó reacciones entre los hinchas aliancistas.

Aquino llegó a La Victoria a mediados del año pasado procedente de Santos Laguna y fue presentado como uno de los grandes refuerzos del club. Sin embargo, las lesiones y la falta de continuidad terminaron alejándolo del protagonismo durante gran parte del Apertura.

Aunque todavía mantiene contrato con Santos Laguna, todo apunta a que tampoco seguirá en el club mexicano. Incluso, se conoció que no se reportará este lunes a los entrenamientos del equipo azteca.

Tras el duelo frente a FC Cajamarca, Pedro Aquino cerrará oficialmente su ciclo en Alianza Lima y empezará a analizar nuevas opciones para relanzar su carrera. El exseleccionado peruano buscará recuperar continuidad luego de una etapa marcada por altibajos y poca regularidad.

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