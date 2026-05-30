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Pedro Aquino se despide de Alianza Lima con corto mensaje: “El último baile”. (Foto: Alianza Lima)
Pedro Aquino se despide de Alianza Lima con corto mensaje: “El último baile”. (Foto: Alianza Lima)
Por Redacción EC

Pedro Aquino puso fin a su etapa en Alianza Lima. El volante nacional sorprendió este sábado al publicar un mensaje de despedida en sus redes sociales, confirmando así que no continuará en el cuadro blanquiazul para el Torneo Clausura.

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