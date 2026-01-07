Alianza Lima volverá a sumar a un mundialista a sus filas y esta vez se trata de Luis Advíncula. El lateral derecho de 35 años se convertirá en fichaje ’íntimo’ y, por su parte, Pedro Aquino, amigo y compañero del ‘Rayo’ en la selección peruana, se pronunció al respecto.

Fuentes cercanas al club le confirmaron a El Comercio que Luis Advíncula le ha hecho saber a Alianza Lima que desea firmar con ellos, tras desvincularse de Boca Juniors. / Robbie Jay Barratt - AMA

“Es un buen amigo mío y creo que encajaría muy bien aquí. Hablo siempre con él, creo que vamos a recordar viejos tiempos“, indicó Aquino previo a la salida del equipo blanquiazul a Montevideo para disputar la Serie Río de La Plata.

En tanto a la cantidad de futbolistas que han tenido pasado en selección peruana, Aquino agregó: “Sí, estamos, pero como siempre digo, somos veintitantos jugadores y todos estamos aptos para complacer al hincha”.

Cabe recordar que Luis Advíncula se desvinculó de Boca Juniors el último martes y se unirá a Alianza Lima en Montevideo donde se encuentran entrenando para su debut en la Serie Río de La Plata de este sábado 10 de enero.