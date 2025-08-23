Pedro Aquino ya entrena con el plantel de Alianza Lima y se metió en la convocatoria del clásico ante Universitario de Deportes por la Liga 1.
El mediocampista llegó a tienda ‘íntima’ procedente del Santo Laguna de la Liga MX tras la venta de Erick Noriega al Gremio.
“Para mí es un honor pisar Matute. Yo creo que es un estadio glorioso, que ha logrado muchas cosas buenas. Hoy toca aportar con mi granito de arena”, indicó ‘La Roca’.
Al ser consultado por su condición física, de la que tanto se ha comentado, el futbolista mencionó que se siente “muy bien” y “mentalmente espectacular”.
“El domingo tenemos un clásico, tenemos que ganarlo sí o sí”, agregó.
Asimismo, le dejó un mensaje a la hinchada sobre sus aspiraciones en el club.
“Cada jugada, cada balón, voy a ir a muerte. Vengo a salir campeón y hacer historia aquí”, finalizó.
