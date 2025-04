La eliminación de Boca Juniors de la Copa Libertadores en manos de Alianza Lima aún resuena con fuerza en Argentina. El programa ESPN F90 invitó a Pedro Troglio y ‘Pipo’ Gorosito, vía telefónica, no perdió la oportunidad de jugarle una broma.

Troglio y el panel hicieron mención a ‘Pipo’, y Sebastián Vignolo le mando un mensaje por Whatsapp. El entrenador de Alianza Lima no demoró en contestar.

“Estoy mirando de acá de Perú el programa. No llevaron a Pedro Troglio, lo llevaron a Antonio Troglio (el papá), que bien habla de fútbol el papá de Troglio. No me digas que es Pedro ese”, expresó de forma pícara.

😂🤣 "LA PEGÓ, SI ENTRA LA DE CAVANI..."



El divertido momento entre Troglio y Pipo Gorosito, que le envió un mensaje desde Perú al ex DT de Gimnasia e Independiente.



📺 ¡No te pierdas #ESPNF90 en vivo por #DisneyPlus! pic.twitter.com/lc85E8T8WU — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) April 15, 2025

El que fuera DT de la ‘U’ entre 2017 y 2018 no se quedó callado y respondió con el mismo tono jovial.

“Qué hace (Gorosito), está mirando todo el día la TV, dile que vaya a comer algo a La Costanera”, dijo.

Además, recordó el gol fallado por Edinson Cavani que pudo haber eliminado a Alianza Lima de la Copa Libertadores.

“La pegó, mira si entra esa de Cavani (en el último minuto), ¿sabes donde está ahora? Si entra la de Cavani, sabes donde está, se termina todo”, comentó entre risas.