Duro tropiezo: Alianza Lima cayó 4-1 ante Sport Boys en partido amistoso. (Foto: Alianza Lima)
Duro tropiezo: Alianza Lima cayó 4-1 ante Sport Boys en partido amistoso. (Foto: Alianza Lima)
Por Redacción EC

Alianza Lima cayó por un contundente 4-1 frente a Sport Boys en un partido amistoso disputado este sábado en el complejo Esther Grande de Bentín, donde el comando técnico aprovechó para observar variantes y dar minutos a futbolistas que buscan ganarse un lugar en el equipo de cara al inicio del Torneo Clausura.

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