Alianza Lima cayó por un contundente 4-1 frente a Sport Boys en un partido amistoso disputado este sábado en el complejo Esther Grande de Bentín, donde el comando técnico aprovechó para observar variantes y dar minutos a futbolistas que buscan ganarse un lugar en el equipo de cara al inicio del Torneo Clausura.

El técnico Pablo Guede presentó una formación mixta, con habituales titulares, jugadores que vienen sumando pocos minutos y varios juveniles. Sin embargo, el cuadro blanquiazul nunca logró imponer condiciones y terminó siendo ampliamente superado por el conjunto rosado.

Alan Cantero marcó el único gol de Alianza Lima, mientras que Jostin Alarcón, Nicolás de Campo, Percy Liza y Rolando Díaz anotaron para Sport Boys, que se quedó con la victoria.

Pese al resultado, el plantel continuará con su planificación sin descanso. Los íntimos entrenarán este mismo sábado en Matute, desde las 5:00 p.m., en una jornada de doble turno antes de iniciar la concentración para su siguiente compromiso.

El próximo reto de Alianza Lima será el amistoso internacional frente a Deportivo Cali, programado para este domingo 12 de julio desde las 3:00 p.m. en el estadio Alejandro Villanueva. El encuentro servirá como la última prueba antes del arranque del Torneo Clausura.

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