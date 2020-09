Conforme a los criterios de Saber más

Entre Liga 1 y Copa Libertadores, Beto da Silva no completa ni dos partidos jugados. La estadística del atacante desde que llegó a Alianza Lima se resume en 150 minutos en campo y cero goles. Es muy difícil pensar que alguien del grupo que decide los fichajes en el club blanquiazul haya apostado por un delantero que no anota en un encuentro oficial desde marzo del año pasado, cuando lo hizo vistiendo la camiseta del Lobos BUAP de México, su antepenúltimo equipo antes de aterrizar en La Victoria.

El otro refuerzo ‘goleador’ de los aliancistas para este año transita el mismo camino. Cristian Zúñiga suma 176 minutos más que Da Silva y hasta ahora el hincha lo sigue recordando por el bailecito con el que salió el día de su presentación. Para Pablo Bengoechea no era ni su tercera opción en ofensiva, mientras que Mario Salas lo alinea seguido obligado por la falta de variantes. La ocasión perdida contra Racing en los minutos finales del duelo de Copa fue el enésimo yerro de un refuerzo extranjero de quien no se espera más.

Sin contar a Patricio Rubio, que llegó para el reinicio del Torneo Apertura, en total fueron 11 las contrataciones hechas por los blanquiazules y la gran promesa de un súper equipo para arrasar en el campeonato y pelear una clasificación a octavos de la Libertadores. Pero, la realidad es otra: a 15 puntos del líder Universitario y en blanco en la competencia de la Conmebol. ¡Solo tres triunfos en lo que va del año! Un papelón.

Es imposible que las cosas vayan bien en el campo si desde la cabeza del club se está mal. Que Alianza no haya publicado un comunicado por el ridículo que significó el fallido viaje de Kluiverth Aguilar a Venezuela habla de una dirigencia poco seria. El padre del futbolista tuvo que compartir una carta para contar los motivos que impidieron que el lateral derecho jugará contra Estudiantes de Mérida. El joven de 17 años no pudo salir del país por un permiso notarial y en Alianza se enteraron recién el día del vuelo.

Es momento que desde la administración o grupo que tiene a cargo el club salgan a asumir responsabilidades y hacer los correctivos que sean necesarios. Alguien debe aceptar el error en el tema de fichajes, entre los que estuvo Jean Deza, así como por el caso de Aguilar. Víctor Hugo Marulanda intentó hacerlo hace unos días pero quedó a medias. Su rol, el de director deportivo de un equipo como Alianza Lima, debería tener la suficiente independencia como para no darle el visto bueno a una contratación si no está convencido. Igual, el colombiano no ha colmado las expectativas en un año en el que las sensaciones indican que la institución blanquiazul, que en las últimas temporadas peleó siempre el título y redujo su deuda, ha retrocedido.

SIGUE LEYENDO

VIDEO RECOMENDADO

Futbolistas separados por indisciplina de sus clubes