La familia de Alianza Lima está de luto por la sensible pérdida de Pedro Pablo ‘Perico’ León’. En adelante, el goleador será recordado y recibirá los honores correspondientes. De su lado, los ‘íntimos’ aseguraron que realizarán un homenaje póstumo, según indico Salomón Lerner.

“Eso de hecho lo vamos a hacer, va a tener que ser un homenaje póstumo”, declaró el integrante del Fondo Blanquiazul a RPP. No obstante, esta no será la única acción planificada para conmemorar al ex jugador de la selección peruana.

“La primera gran idea que surgió es que Alianza va a comenzar a promover los comedores populares y quizá el primero pueda llevar el nombre de Pedro Pablo ‘Perico’ León y lo estamos tratando de hacer en el barrio de La Victoria en San Cosme”, añadió.

De otro lado, Lerner lamentó el impedimento de poder compartir con ‘Perico’León y el pueblo victoriano. “Tenemos un dolor muy grande porque nunca en los últimos años pudimos hacerle un gran homenaje. Él se encontraba en Nueva York, quisimos que venga varias veces, pero no pudo llegar por un tema de documentación y eso nos queda como un dolor interno”, explicó.

“Dio todo por la camiseta de Alianza y de la selección, nos queda ese dolor, pero al final pudimos con la familia hacer que él llegara al Perú, estuviera con la familia, en un albergue y en los últimos días en una clínica donde ha fallecido”, añadió.

Lerner también se dirigió a los seres queridos de Pedro Pablo León. “Enviamos a la familia nuestras más sentidas condolencias, en nombre del Fondo y de todos los hinchas aliancistas que tanto hemos querido a ‘Perico’”, concluyó.