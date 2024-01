Cecilio Waterman es nuevo jugador de Alianza Lima y no todos los hinchas blanquiazules están conformes. La contratación convence a medias en La Victoria, donde cuestionan la jerarquía goleadora del atacante panameño. Y esto llegó a oídos de periodistas del país centroamericano, provocando molestia.

Raul Ochoa, periodista panameño, fue uno de los más indignados con las críticas a Waterman y elevó su voz de protesta, involucrando incluso a la selección peruana. Su defensa al delantero es viral en redes sociales. Así se expresó:

“Muchos aficionados de Alianza Lima fueron a atacar a nuestro delantero Cecilio Waterman por los números de la cuota goleadora que tuvo en Chile y Uruguay. Me parece absurdo. ¿Cómo pueden criticar? No entienden los peruanos, por eso es que no están yendo a los mundiales”, empezó diciendo en su última aparición en El Marcador TV, medio panameño.

“Están atacando a Cecilio Waterman por su cuota goleadora. ¿Ellos qué han tenido en los últimos tiempos? He sacado los números, no han tenido goleadores. Por eso es que Perú está como está y no está, y no se va a los mundiales”, añadió.

Las críticas son reflejo de lo que sucede con la Bicolor, se animó a decir Ochoa .“Fossati, que es un técnico conocido e importante, tiene que hacer milagros con la selección de Perú”, señaló.

