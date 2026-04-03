Según el reporte inicial del Ministerio de Salud (Minsa), el Cuerpo de Bomberos, del Perú junto con Servicio de Atención Móvil de Urgencia (SAMU), se movilizó unidades médicas y de rescate, al distrito de La Victoria, para la atención y el traslado de los afectados al Hospital Nacional Arzobispo Loayza. ¿La razón? Un incidente durante el banderazo de los hinchas de Alianza Lima en el Estadio Alejandro Villanueva como previa al clásico ante Universitario.

El incidente, según reportes policiales, ha dejado hasta ahora 60 heridos. El Minsa informó que también se dispuesto la alerta en Hospital Nacional Dos de Mayo y otros establecimientos de salud, ante la posible llegada de lesionados.

Es en este escenario que el clásico del fútbol peruano, ha disputarse este sábado en el estadio Monumental (8:00 p.m.) parecía peligrar. Sin embargo, la Liga 1 emitió recientemente un comunicado en el que confirmó que pese a la tragedia, el partido sigue programado para su realización con normalidad.

“Se informa que el encuentro programado para el sábado 4 de abril se mantiene conforme a lo establecido, en coordinación con las autoridades correspondientes”, señala el comunicado.

Club Alianza Lima se pronuncia

A través de un comunicado, el club de fútbol dejó en claro que el fatal accidente y, de acuerdo con la información preliminar disponible, el hecho ocurrido “no guarda relación con la caída de muros ni con fallas estructurales del recinto deportivo”.

Asimismo, indicaron que se activaron de manera pronta los protocolos de seguridad y “atención de emergencias, brindando asistencia oportuna a los afectados y a sus familiares”.

“Lamentamos profundamente lo ocurrido y expresamos nuestras más sentidas condolencias a los familiares de la persona fallecida, así como nuestra solidaridad con las personas que resultaron heridas”, finaliza el escrito.