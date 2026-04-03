Por Redacción EC

Según el reporte inicial del Ministerio de Salud (Minsa), el Cuerpo de Bomberos, del Perú junto con Servicio de Atención Móvil de Urgencia (SAMU), se movilizó unidades médicas y de rescate, al distrito de La Victoria, para la atención y el traslado de los afectados al Hospital Nacional Arzobispo Loayza. ¿La razón? Un incidente durante el banderazo de los hinchas de Alianza Lima en el Estadio Alejandro Villanueva como previa al clásico ante Universitario.