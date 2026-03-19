Por José Antonio Bragayrac

La intempestiva salida de Damián Ayude, tras la derrota por 5-2 ante Defensa y Justicia, propició un escenario en el que el nombre de Pablo Guede volvió a ser puesto sobre la mesa en San Lorenzo. Recordado por aquella temporada 2016 y querido por el título de la Supercopa argentina, el último trofeo obtenido por el club (hace ya 10 años); el actual técnico de Alianza Lima se ubica en el centro de un escenario inesperado: entre el Nuevo Gasómetro o Matute.

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