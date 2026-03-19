Pero, ¿qué tan cierto es que San Lorenzo piensa en Guede? La posición del club es una: busca entrenador con urgencia y el principal candidato es Pablo Guede.

“Es alguien que siempre está presente porque dejó una buena imagen en el club y lo quieren los hinchas. Vamos a iniciar las conversaciones porque sabemos que está en otro club”, afirmó el propio presidente de San Lorenzo, Sergio Constantino.

El directivo confirmó así un interés que hasta entonces era un rumor ya propagado entre los hinchas del ‘cuervo’. Ojalá que, cuando podamos hablar, podamos llegar a un acuerdo", añadió el dirigente.

“Ha esta hora es uno de los principales candidatos”, nos cuenta el periodista Diego Paulich, quien hace la cobertura diaria de San Lorenzo para el diario Olé. Diego nos asevera que la posibilidad de Guede es muy alta.

“Aquí se habla de una cláusula de salida baja y eso no sería un problema para San Lorenzo”, aclara el periodista argentino al ser consultado sobre la posibilidad de que el club pague a Alianza Lima para hacerse de los servicios de Guede.

¿Por qué Guede? “Muchos hinchas lo recuerdan con cariño, fue el técnico del último título de San Lorenzo. Hay gente que lo recuerda muy bien, aunque tampoco es Bauza”, añade. Lo cierto es que el interés, ya confirmado por el propio presidente, es real y tiene una motivación urgente.

Pablo Guede. (Foto: GEC)

Los detalles del interés

A Guede lo quieren ya. El interés de la directiva es que el nuevo técnico de San Lorenzo se estrena ante Riestra, partido que se jugará el próximo miércoles. Eso implica que, la negociación, si es que se da, se hará pronto y rápido. A estas horas, es muy probable que el club ya haya tenido contacto con el círculo más cercano del entrenador.

“(Martín) Palermo es la alternativa y más atrás, para mí casi imposible, está Kily González”, comenta Diego de Olé. Un detalle no menor: en San Lorenzo están bastante enterados del presente del entrenador y de lo mucho que le ha costado conseguir el respaldo del aficionado por sus primeros partidos.

Esta temporada San Lorenzo disputará la fase de grupos de la Copa Sudamericana, por lo que el reto para Guede implicaría nuevamente una ventana internacional.

La posición de Alianza

¿Cuál es la posición de Alianza? Según pudo conocer este Diario, el club no ha sido contactado por ningún club. También se descartó que existe alguna clausula en la que el entrenador puede irse del club en cualquier momento por una oferta y que no implique una retribución a Alianza.

Por el contrario, en caso un club - sea San Lorenzo- decida llevarse al entrenador, debe pagar un monto similar a tres veces su salario, cifra que estaría rondando entre los 150 mil y 200 mil dólares a favor de Alianza Lima. Por ahora, ese escenario no se contempla en la institución victoriana, dado que no ha llegado a La Victoria ninguna propuesta por el argentino de 51 años.

La relación San Lorenzo - Guede

Guede solo estuvo en San Lorenzo seis meses. Consiguió un título, el último del club, y su relación con el hincha es tan fuerte como un buen recuerdo. Guede, sin embargo, no cerró bien ese romance: renunció al cargo por diferencias con la directiva. Yo cuando me fui dije por qué me iba y nunca más volví a hablar", dijo en una entrevista del 2024.

¿Qué tiene que ver eso ahora? “Ahora mismo actuaría de otra manera, sin dejar de ser yo. O llevarlo hasta otro momento, no ser tan ahora y ya… Eso te lo dan los años“, añade en esa entrevista. Aunque no lo dice, queda en sus palabras un deseo de revancha.

“Cuando firmaba los contratos ponía una la cláusula de, no sé, invento: 500.000 dólares o un millón… menos para San Lorenzo, Málaga y Argentinos. Si me venía a buscar uno de los tres equipos yo me iba gratis”, dijo en esa misma entrevista concedida al programa de Juan Pablo Varsky, sobre las condiciones que pone en sus contratos.

“Soy hincha de San Lorenzo, lo dije siempre. Tuve la suerte que me vino a buscar cuando estaba en Palestino y el presidente me dejó ir. Ahora ya no tengo más cláusulas”, sentenció Guede hace dos años.

La pregunta cae de madura. ¿Esta vez Guede seguirá a su corazón o se alineará con el compromiso que amerita el proyecto en Alianza Lima? Por lo pronto, si es que hay contacto real de San Lorenzo, todo debe resolverse en las próximas horas.

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