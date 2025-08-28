La CONMEBOL aún no decide la suerte de Independiente ni U. de Chile por los agravios ocurridos en Avellaneda, durante el partido de vuelta por los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025.

´Pipo’ Gorosito fue entrevistado por la cadena ESPN y se pronunció sobre un posible pase directo a la semifinal del certamen.

“Dios quiera que sea así. Si uno puede pasar sin jugar sería 100 veces mejor. También por los premios, al club le viene espectacular”, indicó el entrenador de Alianza Lima.

“Hay que esperar la resolución. Por una cuestión lógica y para sentar precedentes tiene que ser ejemplar. No solamente en este caso, porque también pasa en Brasil con la policía. Tendría que ser con todos de la misma forma”, expresó.

