Gorosito y el ascenso de la ‘Piponeta’: la historia detrás de cómo recuperó el respeto internacional de Alianza y gestó las épicas ante Boca y Gremio

La secuencia posterior al gol es brutal. Mientras Hernán Barcos corre con los brazos pegados y esperando perderse entre el tumulto de los compañeros, Néstor Gorosito extiende las manos hacia el cielo y desahoga el grito contenido totalmente solo. En ese instante, se siente vencedor en el Arena do Gremio. Un predestinado que encontró en Alianza Lima a su lugar en el mundo. Retoma la serenidad, se acomoda el saco y espera el pitazo final que llegó después de los 96′. Y con él, no solo la clasificación a octavos de final de la Copa Sudamericana, sino también una serie de récords, rachas y reconocimientos que el técnico y su ‘Piponeta’ todavía no han dimensionado como tal. O tal vez sí.

Gorosito no tiene una varita mágica en la mano, pero lo que hizo con Alianza Lima es lo más cercano a un acto de magia. En siete meses, eliminó a dos campeones de Copa Libertadores como Boca Juniors y Gremio en su propio estadio; consiguió el año más internacional en la historia con 16 partidos; y le recuperó el respeto de toda Sudamérica para el cuadro blanquiazul.

¿Cómo lo hizo?

La hazaña no es coincidencia, sino producto de un trabajo que tiene un comienzo y. seguramente, tendrá un final. El punto de partida fue el convencimiento del creer y poder. Gorosito no es un Mariano Soso ni usa palabras difíciles para explicar estrategias ni reinventar el fútbol. Agarró lo que había, respaldó a los juveniles, se apoyó en sus refuerzos y armó un equipo que funciona desde lo simple hacia lo complejo. Y, claro, evoluciona al compás de la confianza y el buen juego.

“A donde vayamos, saldremos a jugar al fútbol”, reza la filosofía de Gorosito. Y la cumple, porque su Alianza propone y compite. Le empató a Nacional en Asunción, eliminó a Boca en La Bombonera, remontó a Sao Paulo en el Morumbí y sacó a Gremio en Porto Alegre. Construyó un equipo sin miedo, un grupo que se sostiene de la jerarquía de Guerrero, Barcos y Zambrano, la frescura de Cari, la velocidad de Castillo, la gambeta de Quevedo, el pulmón de Noriega y el pase de Gaibor.

Es, además, un sabio del fútbol, porque lee los momentos de cada partido y decide con ese temple sereno de quien afronta una final. Puede salir bien o mal, porque al final todo se trata de fútbol, pero intenta resolver en situaciones adversas. Ante Gremio en Matute envió al campo al debutante Gentile y le respondió con gol. Y en Porto Alegre puso a Barcos contra el mundo y el ‘Pirata’ también le respondió con gol.

Aciertos tiene varios, como colocar a Peña de titular en la vuelta. Defectos también, como la suspensión de ocho fechas que se comió en el Apertura. Pero este Alianza posee su sello cada vez que le toca competir en el exterior Los 16 partidos internacionales ya son un récord absoluto: superan los 15 que Universitario jugó en la Copa Libertadores de 1967. Y pueden ser mucho más.

Asimismo, convirtió al cuadro blanquiazul en el primer grande que elimina a un brasileño en una fase de eliminación directa. Ha ganado más partidos internacionales esta temporada (5) que en los últimos 13 años (2) y ha superado de manera impecable cuatro rondas ‘mata-mata’ con dos campeones de Copa Libertadores incluidos.

Catorce partidos coperos, cinco triunfos, cinco empates y cuatro derrotas son el balance de un Alianza que se ilusiona en grande. Hay argumentos para creer y motivos para confiar. Esa felicidad viene respaldad de un trabajo previo, donde Gorosito ha sido clave para construir un castillo pintado de azul y blanco. Dicen que la historia está para escribirse y en Matute hace rato que tienen lápiz y papel. ¿Cómo terminará?

