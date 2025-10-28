La devoción del mundo Alianza Lima por la imagen del Señor de los Milagros trasciende generaciones y en el mes de octubre incluso le rinde homendaje en su indumentaria.

Este martes 28 de octubre, el plantel profesional del club de La Victoria, con su entrenador, Néstor Gorosito, llegó hasta la iglesia de Las Nazarenas.

La delegación también estuvo integrada por figuras históricas como Juan Jayo, Víctor ‘Pitín’ Zegarra y Teófilo Cubillas.

Los íntimos aún tienen dos partidos por jugar en el Torneo Clausura de la Liga 1 Te Apuesto y su foco está en alcanzar el segundo cupo a la Copa Libertadores de 2026.

Alianza Lima se medirá este viernes 31 de octubre ante FBC Melgar en el estadio Alejandro Villanueva de Matute.

