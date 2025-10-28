(Foto: Alianza Lima)
La devoción del mundo Alianza Lima por la imagen del Señor de los Milagros trasciende generaciones y en el mes de octubre incluso le rinde homendaje en su indumentaria.
LEE TAMBIÉN: Andrés Mendoza: “¿Que Valera es más que yo? No pues, primero que vaya a jugar a Europa"
Este martes 28 de octubre, el plantel profesional del club de La Victoria, con su entrenador, Néstor Gorosito, llegó hasta la iglesia de Las Nazarenas.
Newsletter exclusivo para suscriptores
La delegación también estuvo integrada por figuras históricas como Juan Jayo, Víctor ‘Pitín’ Zegarra y Teófilo Cubillas.
MIRA: ¿Se queda en Alianza Lima? Guillermo Enrique habló de su futuro como blanquiazul
Los íntimos aún tienen dos partidos por jugar en el Torneo Clausura de la Liga 1 Te Apuesto y su foco está en alcanzar el segundo cupo a la Copa Libertadores de 2026.
Alianza Lima se medirá este viernes 31 de octubre ante FBC Melgar en el estadio Alejandro Villanueva de Matute.
¡Tu pasión merece ser premiada! Accede a contenido exclusivo, sorteos, premios y más con la Suscripción del Hincha. Da click aquí para ingresar.
TE PUEDE INTERESAR
- La llamada de José Jerí y el “les ganamos hasta en canicas” de Ureña: la intimidad del vestuario crema tras el ‘Tri’ y la promesa de ir por la estrella 30
- El sorprendente caso Rivas y por qué Paraguay es una amenaza: Cómo juega la joya peruana de Tigre y qué dice su agente sobre su futuro
- “Somos la leyenda viva del fútbol”: Franco Velazco tras consagración de Universitario de Deportes
- ¡Rumbo a Lima! Conmebol destaca al Estadio Monumental por ser una vez más escenario de una final de Copa Libertadores
- La tierna dedicatoria de Jorge Fossati tras el tricampeonato de la ‘U’: “Un beso a mi señora”
Contenido sugerido
Contenido GEC