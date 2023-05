Sorprende lo del equipo de Chicho Salas. Sobre todo por lo que mostró en sus primeros dos partidos empatando ante Paranaense y ganándole a Libertad en Paraguay. Y porque enfrente estaba un Mineiro que, si bien es cierto es brasileño, había perdido sus dos encuentros anteriores, llegaba con varias bajas de consideración -incluso el técnico, Chacho Coudet, estaba expulsado y dirigió su asistente Ariel Broggi- y la presión de sumar sus tres primeros puntos que se tradujo en las definiciones horrorosas de sus atacantes. Incluso Hulk, el hombre que pierde cinco kilos por partido, esta vez perdió mucho más: un gol desde los doce pasos.

Las estadísticas del Mineiro vs. Alianza. Así, imposible. (Foto: @Libertadores)

El cero a cero hasta ese momento también se apoyaba en Ángelo Campos, la figura de Alianza sin duda alguna. Fue ‘Richard Tex-Tex’, el portero del dibujo animado ‘Supercampeones’, el apodo que le pusieron allá por el 2013 por una atajada milagrosa en un Sudamericano Sub20. La noche de este miércoles, en Belo Horizonte, no tuvo una, sino varias, incluso estando lesionado durante todo el segundo tiempo. No tuvo responsabilidad alguna en los goles.

El problema de los íntimos es que no compitieron. Nunca se encontraron en el campo. Si trasladamos el partido al boxeo: Alianza no fue ni siquiera contrincante, fue el saco con el que entrenan los boxeadores. Solo se dedicó a recibir los golpes y rezar -si había tiempo en medio de tanto ataque- porque no cayeran los goles. Sin proponer, sin atacar, sin llegar al arco contrario, es imposible pensar en ganar un partido.

La dupla de centrales funcionó hasta cierto momento. Zambrano fue héroe cuando le ahogó un grito de gol al chileno Eduardo Vargas en la línea del arco con el hombro. Pero fue villano cuando regaló el segundo gol al arriesgar al salir jugando. El ‘Kaiser’, la jerarquía en el fondo blanquiazul, cometió un error infantil en salida a los 68 minutos para que Igor Silveira anotara el 2-0. Nueve minutos antes, el mismo jugador había marcado el 1-0 para liberar al ‘Galo’ de la maldición que caía sobre sus atacantes. Antes de eso, era uno de los mejores del campo, pero el fútbol es así.

Santiago García entró al equipo titular a última hora luego de superar una lesión muscular. Pero el tiempo fuera de los campos le pasó factura. Perdió el balón nueve veces y solo cometió un foul porque, claro, es imposible siquiera intentar derribar a tu rival si no lo puedes alcanzar. Peor aún si por su banda estaba Ricardo Lagos, el lateral izquierdo que volvió a mostrarse nervioso en una cita internacional. No pudo con Cristian Pavón y un error suyo produjo el penal que terminó atajando Campos. Del otro lado, Gino Peruzzi hizo lo que pudo aunque todo el peso ofensivo de Mineiro se trasladó al lado más débil de Alianza: el izquierdo.

La grandiosa atajada de Campos ante el remate, desde el punto de penal, de Hulk. (Foto: Alianza Lima)

Campos y Zambrano, los mejores valorados en Alianza Lima, según SofaScore.

Un mediocampo perdido

Guillermo Salas mandó a su mediocampo conocido: Josepmir Ballón y Jesús Castillo formando una dupla de volantes mordedores, y André Andrade como una especie de conexión entre defensa y ataque. El problema es que, salvo Castillo, ni Ballón ni Andrade pesaron en sus responsabilidades.

Josepmir, con la cinta de capitán en el brazo, no impuso absoluto respeto. Corriendo siempre detrás del balón sin capacidad para interceptar. Y cuando le llegaba el esférico, sus pases casi siempre eran hacia los costados o atrás. Jesús, por su parte, sigue siendo un todo terreno. Jugó apercibido por lo que no cortó mucho el juego, pero peleó todos los balones en el medio.

Andrade merece un párrafo aparte. El peor partido desde que llegó a La Victoria. Inconexo de sus compañeros, impreciso en los pases. De dos errores suyos con el balón llegaron dos contragolpes que pudieron costar caro. Y fue él justamente el que cometió el penal -tonto e infantil- en el final del primer tiempo. Salió cambiado por Christian Cueva, aunque eso fue recién a los 70 minutos, con el 2-0 abajo. Quizá su buen rendimiento en Paraguay hizo que Salas decida esperarlo un poco, aunque su presencia en el campo estaba por demás injustificada.

Andrade y Castillo peleando un balón contra Zaracho. (Foto: AFP) / DOUGLAS MAGNO

Reyna, el único que se salva en ataque

Bryan Reyna no fue el mejor del partido, obviamente. Tampoco es que haya generado peligro en el arco rival. Bueno, Alianza en general no lo hizo. El portero de Mineiro, Everson, no tuvo trabajo alguno más que sacar desde su área o dar un pase corto al compañero. Después, los íntimos remataron una sola vez a portería en los casi cien minutos que se jugaron. Pero Reyna fue, dentro de todo lo malo, el único que intentó. En base a velocidad intentó ir hacia adelante, como contradiciendo la actitud de todos sus compañeros que no pasaban el mediocampo.

Del otro lado, Aldair Rodríguez continuó en el once titular premio a su gol ante Libertad en Paraguay y porque tiene un recorrido importante para ayudar a Gino Peruzzi, el lateral derecho. Pero no logró cumplir con ningún objetivo. No trascendió ni en defensa ni en ataque. No pudo imponer su fuerza en ningún sector del campo.

Pablo Sabbag jugó, al igual que su compatriota Andrade, uno de sus peores partidos vestido de azul y blanco -azul y dorado en este caso-. Excusado también por la soledad en ataque a la que se expuso. Pero tuvo dos acciones inentendibles que podrían ejemplificar su terrorífica noche en Belo Horizonte: un remate desde el mediocampo que se fue a las nubes y otro desde tres cuartos cuando ni siquiera estaba bien parado para ejecutar un disparo que por lo menos sea decente.

Los cambios tampoco resultaron y, con el periódico del lunes, pareciera que demoraron mucho. Christian Cueva ingresó por Andrade y Zanelatto hizo lo propio por Rodríguez. Ninguno pudo trascender en el tiempo que estuvo en campo: por el contexto adverso y por la actitud implantada en cada jugador aliancista.

Ir 2-0 abajo, tener un par de tiros libres cerca al área y no mandar a los centrales (Zambrano de metro 85 y García de metro 92) es sinónimo de no querer si quiera intentar empatarlo. De sentirse increíblemente a gusto con el resultado aunque estés siendo derrotado. Fue el reflejo de un Alianza de años atrás que no tenía ni una sola reacción ante la adversidad, de ese Alianza que tenía el peso de la mala racha encima y se veía abismalmente superado por su rival. Ha sido un duro golpe para el equipo de Guillermo Salas, porque con estadísticas como las de este miércoles (¡31 remates en contra y solo uno a favor!) no se puede salir a jugar una Copa Libertadores.

Grupo G Tabla de posiciones: 1° Paranaense | 4 pts.* 2° Alianza Lima | 4 pts. 3° Mineiro | 4 pts. 4° Libertad | 4 pts.*

-> Se enfrentarán este jueves (7 p.m.) en Paraguay.