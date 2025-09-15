La gran campaña que viene realizando Alianza Lima a nivel internacional está dando sus frutos. Los íntimos iniciaron el año en la fase 1 de la Copa Libertadores y llegaron hasta la fase de grupos dejando atrás al mismísimo Boca Juniors. Luego, al quedar tercero en su zona, disputó el repechaje de la Copa Sudamericana y fue ahí donde derrotó a Gremio. Los dirigidos por Néstor Gorosito ahora jugarán los cuartos de final de la Sudamericana, lo que le ha valido ser el club peruano mejor considerado.
De acuerdo al último ranking de la Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol (IFFHS), los blanquiazules figuran en la posición número 102 con 149.75 puntos, ascendiendo 63 puestos desde el ranking de junio, hace solo tres meses.
En tanto, Universitario de Deportes, vigente bicampeón del fútbol peruano, pero fuera de la Copa Libertadores, figura en la casilla 187 con 110.25 puntos.
Cienciano ocupa el lugar 265, mientras que Melgar está en el 282. Sporting Cristal se posicionó esta vez en el puesto 341 y finalmente está Atlético Grau en el 386.
El líder del ranking es el París Saint-Germain, con 543 puntos, y está seguido por el Real Madrid, Chelsea, Inter de Milán y Barcelona. El primer club sudamericano es Flamengo, que está octavo.
Si desea ver el ranking completo, puede ingresar al siguiente LINK.
