Por qué Alianza Lima elegiría a Pablo Guede, el técnico al que le parecía difícil manejar grupos y le prometió a su familia retirarse en tres años

El despido de Gorosito a dos meses de haberle ratificado la confianza con la renovación de su contrato significa un claro síntoma de cómo se maneja en los últimos dos años la institución blanquiazul, incluso con cambio de cabezas en el área deportiva: este año llegaron Franco Navarro Monteiro y Franco Navarro Mandayo, padre e hijo, para liderar el proyecto deportivo que acabó con el equipo íntimo en la cuarta posición del acumulado; es decir, un rotundo fracaso.

Los últimos técnicos de Alianza Lima tras salida de Guillermo Salas:

Nixon Perea

(interino) Colombia 14 días Mauricio Larriera Uruguay 100 días Alejandro Restrepo Colombia 246 días Diego Ortiz

(interino) Perú 9 días Mariano Soso Argentina 106 días Néstor Gorosito Argentina 366 días

Campeón con San Lorenzo y Colo Colo, Guede reveló en “Coaches’ Voice” que tras su retiro como futbolista, en 2006, no quiso ser entrenador. “Tenía varios motivos para no entrenar, pero uno por encima de todos: yo había sido jugador, y me parecía muy difícil manejar un grupo. No me gustaba”.

Sin embargo, un golpe de suerte lo llevó a ser técnico y cumplir sus tres grandes sueños: dirigir Málaga de España, Argentinos Juniors y San Lorenzo, ambos de su país. Este año estuvo en Puebla de México entre enero y agosto, pero fue cesado por malos resultados. “En estos clubes el título no es ganar la liga. Aquí el gran título es pelear cada día, y con eso convives”.

La razón por la que la directiva aliancista eligió a Guede es su experiencia como director técnico en equipos grandes y con presión como Colo Colo y San Lorenzo. Sin embargo, el proyecto deportivo tendrá que regirse a una condición -o promesa- suya: en tres años se retirará. “Por eso tengo una promesa a mi familia: tres años más y lo dejo. No hay vuelta atrás”.

Pablo Guede dirigió a Edison Flores en el Morelia de México.

¿Y Ricardo Gareca y Pablo Bengoechea?

Fuentes confiables indicaron a este Diario que el ‘Tigre’ no tuvo a Alianza Lima como una opción viable. Y es que el extécnico de la selección peruana siempre fue claro con sus aspiraciones: quiere encontrar un club que le brinde respaldo absoluto para liderar un proyecto, algo que la institución blanquiazul no tiene en estos momentos y el ejemplo claro es lo sucedido con Gorosito, a quien lo ratificaron en octubre y lo despidieron en diciembre.

Otro gran motivo que impediría la llegada de Gareca es su vinculación con Universitario de Deportes. Aunque el técnico nunca se refirió de mala manera sobre Alianza e incluso contó que en alguna oportunidad hubo chance de llegar a La Victoria, lo cierto es que el 2026 será de presión absoluta para todo aquel que llegue al club porque la exigencia máxima será evitar el tetracampeonato de la ‘U’.

Por el lado de Bengoechea, este Diario supo que el uruguayo campeón con el club en 2017 solo estaba esperando un llamado para volver a dirigir. Sin embargo, eso no sucederá.

