¿Por qué Fluminense rechazó la primera oferta del Bologna por Freytes y por qué Alianza tendrá un ingreso millonario si se da el fichaje?

Primera oferta rechazada

Según pudimos conocer por información alrededor del ‘Flu’, sí llegó una propuesta concreta por parte de Bologna en los últimos días a las oficinas del cuadro brasilero por la compra de Juan Pablo Freyes. Sin embargo, fue rechazada.

Esto se debió, principalmente, a que la cantidad que ofertó Bologna era de alrededor de 5 millones de euros, un monto que Fluminense consideró bajo para su jugador, quien además fue titular en el último Mundial de Clubes.

“Sí hubo interés por el jugador, pero no prosiguió”, nos confirmó Paulo Angioni, Director Ejecutivo de Fútbol de Fluminense en el 2000, 2014 y desde el 2018 hasta la actualidad.

Sin embargo, a día de hoy, Fluminense sigue a la espera de una segunda oferta por parte de Bologna en una cifra que no debe bajar de los 7 u 8 millones de euros por el futbolista argentino de 25 años. Este ingreso, además, se dividiría entre el cuadro brasilero, Alianza Lima y el propio jugador en distintos porcentajes.

El porcentaje de Alianza

Como se recuerda, Alianza Lima vendió a Juan Pablo Freytes a finales de la temporada 2024 y llegó a Fluminense en el mismo año en que iba a disputar el Mundial de Clubes, lo que le significó una vitrina al llegar hasta la semifinal de dicho torneo.

Previo al pase entre el cuadro victoriano y Fluminense, hubo una negociación con Newell’s Old Boys, quien era el dueño de su pase en un principio. Alianza Lima le compró el pase del jugador y tiempo después pudo negociar con el cuadro brasilero como si fuera su propio futbolista.

En la operación con ’Flu’ se determinó que ante una futura venta, el equipo carioca se iba a quedar con 60% de la venta, Alianza Lima con el 30% y el jugador con el 10%, siendo estos tres los únicos actores en la ecuación.

Es decir, al conocerse que Bologna volverá a insistir por el futbolista con un monto mayor que la propuesta inicial, se podría calcular que la cifra que pueda recibir Alianza Lima en caso la venta sea por 8 millones de euros sería el 30%: 2,4 millones de euros para las arcas del equipo victoriano.

Cabe recordar que estos no son los únicos negocios a largo plazo que tiene Alianza Lima en el mercado brasilero, ya que también cuenta con el 30% del porcentaje de posible venta de Kevin Serna (Fluminense) y con el 20% de posible venta de Erick Noriega (Gremio).

