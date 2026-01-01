Fernanda Huapaya
¿Por qué Fluminense rechazó la primera oferta del Bologna por Freytes y por qué Alianza tendrá un ingreso millonario si se da el fichaje?
Mientras Alianza Lima viene terminando de armas su plantel de cara a la temporada 2026, también vigila de reojo qué está pasando en Brasil, precisamente en Fluminense. Esto después de que se diera a conocer que Juan Pablo Freytes, uno de los dos jugadores que vendió en el mercado pasado al ‘Flu’ junto con Kevin Serna, es pretendido por un equipo de la Serie A de Italia: Bologna. Una operación que implicaría una lluvia de millones a las arcas del cuadro victoriano en caso se concrete, aunque en el primer intento ya fue fallido, según confirmó Paulo Angioni, Director Ejecutivo de Fútbol del ‘Flu’, en diálogo con El Comercio.

