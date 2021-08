Conforme a los criterios de Saber más

Viendo el resumen del empate sin goles entre Alianza y Sport Boys por la fecha 3 de la fase 2 de la Liga 1, se puede entender la preocupación del hincha blanquiazul. Y es que el equipo de Carlos Bustos sumó su segundo partido sin marcar goles. Un gran problema para un equipo que busca ser protagonista.

Es cierto que, en el análisis, un técnico puede irse un poco tranquilo si es que su equipo genera jugadas de gol. Pero en Alianza Lima, ese punto se está volviendo un gran problema. En el partido ante Sport Boys, los blanquiazules no tuvieron ni una sola jugada para poder abrir el marcador. Así es difícil.

Pero antes de pasar a este problema, habría que resaltar el buen trabajo defensivo que viene haciendo Alianza Lima bajo la dirección de Bustos. En lo que va de la Liga 1 solo ha recibido 7 goles en 12 partidos. Es el equipo menos batido en lo que va del año. Además, tiene 7 partidos sin perder donde apenas le marcaron un solo tanto.

Hay cosas que no se pueden cambiar en Alianza Lima como el buen trabajo defensivo. Sin embargo, Bustos tiene que buscar potenciar su sistema 1-3-5-2 que suele ser muy conservador y que no da resultados ante equipos complicados como Sport Boys. El cuadro victoriano se vuelve difícil de batir porque cuando le toca defender lo hace hasta con 6 hombres: la línea de 3 se vuelve de 5 y también se suma el volante central.

El problema de este sistema es que no está terminando de consolidar el juego asociativo de Alianza Lima. Hay mucha falta de interacción entre cada línea a la hora de atacar. El equipo de Bustos se preocupa más en terminar ordenado que en el mismo partido. De ahí vienen los problemas.

“Nos falta crear más situaciones y por eso nos quedamos intranquilos, si tenemos cinco o seis y no la metemos normal, pero solo generamos una o dos situaciones. Sport Boys tiene un equipo de mucha experiencia. No creamos tantas situaciones, pero la sensación es que dejamos dos puntos en el camino”, declaró Hernán Barcos muy fastidiado tras el empate.

El ‘Pirata’ tiene mucha razón. El sistema que plantea Carlos Bustos no está dando resultados. Al menos en el juego, se ve a un Alianza Lima muy conservador. Además, hay jugadores que se pierden como dos carrileros. Oslimg Mora y Ricardo Lagos deberían cumplir un rol principal en esta figura; sin embargo, ambos no son carrileros. Les cuesta aprender ese libreto.

Lagos no es un jugador que tenga como característica ganar en los 1vs.1, le cuesta hacer el recorrido. La mejor versión del ex jugador de Mannucci es llegar al área rival como sorpresa. Si le das varias funciones no se termina de acomodar en el campo. Y para prueba de ello, habría que ver cómo se convirtió en uno de los jugadores más determinantes del conjunto blanquiazul.

De los tres goles que lleva Ricardo Lagos con Alianza Lima, todos los hizo sorprendiendo al rival. Pisando el área inteligentemente y no tomando la conducción del balón. Siendo carrilero, lo limita mucho y no encuentra un socio en el medio campo para construir jugadas. Por eso, le costó ganar la banda ante Sport Boys. Las pocas ocasiones de “peligro” nacieron de los pies del lateral.

Otro punto para resaltar de Alianza Lima es que tiene delanteros muy posicionales con poca movilidad. Esto se debe a que no encuentran a algún compañero con los que puedan juntar. Aldair Rodríguez es rápido y busca algún hueco entre los defensas rivales, pero se la pasa más esperando algún pase y lo vuelve más fácil de referenciar.

Con Barcos ocurre algo distinto. Cuando espera alguna reacción de los volantes se pierde totalmente. Sin embargo, cuando sale del área, toma el rol de un volante y se vuelve muy peligroso. No solo pivotea muy bien, también sabe asistir a sus compañeros. Pero lo que se le pide a Hernán son los goles. Las asistencias las tiene que dejar a Concha u otro mediocampista.

A Hernán Barcos, le falta un compañero en ataque que tenga una característica distinta a la de él. Porque el argentino es un finalizador de jugadas. Casi todos los delanteros que tiene Alianza Lima son muy estáticos. Es difícil verlos superando rivales, también están a la espera de algún pase. Wilmer Aguirre puede cumplir esa función, pero su nivel ya no es el de antes. Por eso, el equipo victoriano extraña a Jefferson Farfán.

Con la ‘Foquita’, Alianza ganaba sorpresa en ataque porque Farfán es fundamental en el 1vs.1, supera a sus rivales, asiste a sus compañeros, está en todo el frente de ataque y hace que Barcos tenga más libertad en el área. Le da más dinamismo a la zona ofensiva victoriana.

Para que Alianza Lima genera jugadas de gol, son los volantes los que tienen que asumir el protagonismo. Aquí viene otro gran problema del conjunto blanquiazul. Solo Jairo Concha cumple la función de buscar asociarse. No tiene un soporte y así es fácil bloquearlo.

A Alianza le falta sorpresa en el mediocampo. Un volante que rompa las líneas como lo hizo Josepmir Ballón en la primera fecha en la goleada por 4-1 ante Ayacucho. Ese cambio de ritmo que le permita a Concha quedar libre o encontrar algún espacio, eso es lo que falta en el cuadro blanquiazul. Por eso, también se extraña al lesionado Miguel Cornejo, quien no solo recuperaba, sino que también pisaba el área y se sumaba al ataque.

Carlos Bustos debe darles mayor protagonismo a los volantes porque si sigue apelando a esa variante de donde los centrales comenzaron a sacar pases largos hacia los delanteros, la tendrá muy complicada en partidos con equipos muy fuertes. También, el estratega tiene que comenzar a ver cuál es la mejor posición para Edgar Benítez. El paraguayo es rápido, pero no está para jugar solo por la banda. En Paraguay rindió jugando como volante ofensivo o detrás del punta.

Miguel Cornejo participó en los tres partidos de Alianza Lima en la Liga 1 2021. (Foto: Alianza Lima)

“Cuando uno no consigue la victoria, no se va tranquilo. Hoy jugamos un partido ante un rival difícil, que se paró bien. Nos faltó generar más situaciones de gol, aunque creo el predominio del partido lo tuvimos, salvo los primeros diez minutos”, declaró Bustos al término del partido ante Boys.

El técnico ha encontrado la fórmula para tener un Alianza sólido en defensa. Pero a raíz de eso lo ha vuelto inofensivo en ataque. Es momento de corregir errores lo más pronto posible porque la fase 2 de la Liga 1 también es corta.

