Alianza Lima: ¿Por qué no renueva Guerrero, qué esperan de Barcos en Matute para 2026 y de qué depende traer un ‘9’ extranjero?

Uno de los grandes retos que tiene el área deportiva de Alianza Lima a estas alturas del año es definir la continuidad de dos pesos pesados en el vestuario: Hernán Barcos y Paolo Guerrero. Ambos, además, con una racha goleadora vigente que justifica que a sus 41 años sigan siendo parte del once titular aleatoriamente en la Liga 1 Te Apuesto.

Por el lado de Guerrero, su futuro es más incierto que el del ‘Pirata’. De hecho, el ‘Depredador’ ha evitado pronunciarse al respecto ante los medios, pero su despedida de la selección peruana puede ser un anticipo de que ya desea ponerle punto final a su carrera profesional.

Newsletter exclusivo para suscriptores Fernanda Huapaya nos da una mirada cercana y auténtica sobre Alianza Lima, cada martes.

⚽️ Paolo Guerrero y Hernán Barcos entran en la planificación de Alianza Lima para el 2026, confirmó Franco Navarro Mandayo, nuevo Gerente Deportivo del club ‘íntimo’.



▶️ Entrevista completa en el canal de YouTube de El Comercio. pic.twitter.com/aBMbbOwsYu — Fernanda Huapaya (@FernandaHuapaya) August 17, 2025

“Jugar todo el 2026 y después ya decirle adiós al fútbol. Esa es mi idea... así es el fútbol, en algún momento iba a llegar su final y nada, por ahora aprovechar lo que resta de este año y si Dios quiere poder jugar el próximo año y después en cerrar de buena manera”, señaló el Depredador a Nativa TV.

Hasta donde se conoce, el futbolista de 41 años no ha querido hablar de una posible renovación con el área deportiva de Alianza Lima, pues no tiene una postura clara incluso con su círculo más íntimo y cercano. Prefiere, más bien, esperar a la recta final del torneo para definir cómo se siente y qué expectativas puede tener con el club en la siguiente temporada.

Sin embargo, lo que sí se tiene como certeza es la postura del club: en caso Guerrero quiera renovar, así será. No habrá ninguna traba de por medio si así lo determina. El ‘9′ nacional se lo ganó: lleva once goles y una asistencia en 31 partidos.

Foto: GEC

Hernán Barcos y su futuro en Alianza Lima

Esto, además, genera un panorama complicado ya que esta misma predisposición la tienen con Barcos. Es decir, si ambos quieren continuar, Alianza Lima tendría a dos delanteros de 42 años en sus filas para el 2026.

Cabe recordar que Guerrero suma once goles en la temporada (ocho en Liga 1 y tres en Copa Libertadores) siendo uno de los artilleros del equipo. A día de hoy, todavía no ha resuelto su futuro pero tiene como tiempo límite fines de octubre e inicios de noviembre para plantearle su postura al área deportiva de Alianza Lima.

Alianza Lima se ubica en el sexto puesto del Torneo Clausura de la Liga 1 2025 con 18 puntos y está a 12 del líder Universitario. (Foto: Agencias)

En busca del goleador

Si bien es cierto en Matute entienden que están a merced de lo que decidan Paolo Guerrero y Hernán Barcos, dos futbolistas que le han dado mucho al club; también son conscientes que para el próximo año el objetivo principal del mercado de pases es encontrar al ‘9′ titular.

En ese sentido, el área deportiva deberá tomar decisiones con respecto a los extranjeros con los que cuenta hoy en el plantel. Ya que tendrá que usar un cupo en la elección del delantero a fichar.

*****

¡Tu pasión merece ser premiada! Accede a contenido exclusivo, sorteos, premios y más con la Suscripción del Hincha. Da click aquí para ingresar.