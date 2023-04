Hay un sinsabor en Matute tras el 0-0 con Paranaense, un sentimiento que lleva once años, una carga de 30 partidos que hace que el buen partido que no se le veía a Alianza hace tiempo no se celebre, que nos lleve a criticar antes que resaltar lo hecho por los blanquiazules.

¿Cómo se puede medir el haber empatado ante el último finalista de la Libertadores? ¿Cómo se valora el partidazo de Jesús Castillo y Carlos Zambrano si fue igualdad ante un cuadro brasileño que jugó con diez hombres los últimos quince minutos? Pero también vale decir que es complicado ganar su un 10 como Christian Cueva solo tiene un pase filtrado en los 70 minutos que jugó, si un extremo como Gabriel Costa no gana ningún mano a mano contra su marca, y si Bryan Reyna sigue errando la decisión final.

Sí, pudo ser el partido en el que los íntimos debieron quebrar la mala racha de partidos sin ganar en la Copa, que ahora se elevó a 30. No se pudo aprovechar hasta tres pérdidas de balón en salida de los brasileños, tampoco se hizo mucho con la pelota parada y tampoco se pudo hacer más desde el empuje de hombres como Sabbag y Franco Zanelatto. Mientras existan tamañas diferencias entre lo que tiene uno y otro equipo, siempre la cancha es cuesta arriba para cualquier peruano.

Un campeón mundial aconsejaba al director técnico del Paranaense. Sentado en el banco de suplentes del cuadro brasileño estaba Luis Felipe Scolari, ganador de la Copa del Mundo en el 2002. En el campo, con la número ‘5′, Fernandinho se lucía en cada dividida haciendo recordar que hace solo una temporada jugaba la Champions con el Manchester City; y arriba, el ‘9′ era un joven de 18 años por el que el Barza debe pagar 45 millones de euros si lo quiere en sus filas: Vitor Roque.

Y por eso Paranaense estuvo más cerca de ganarlo –un remate al travesaño y cinco remates al arco–. Pero Alianza también tuvo sus ocasiones, más desde el empuje que desde el buen juego, más desde el atrevimiento de Reyna y de la profundidad de Andrade, pero a este nivel le cuesta el gol a los íntimos.

Scolari y el saludo con Barcos. (Foto: Violeta Ayasta)

—Poco atrevimiento—

Lo que hubiera significado el nombre de Bryan en la historia de Alianza si definía con gol esa jugada sobre el final del partido. “Este partido estaba para ganarlo”, es el comentario del hincha que sale de Matute sin saber si celebrar la entrega del equipo y el punto sumado o lamentar el haber dejado pasar tremenda ocasión para ganar.

Lo dejó pasar también ‘Chicho’ Salas. Con la expulsión del brasileño Thiago Heleno, el técnico dudó entre ir a ganarlo con todo o evitar una derrota que hubiera sido terrible con las condiciones que había en el campo.

ALI 0-0 CAP (FT) - Alianza Lima acumula 30 partidos consecutivos sin ganar (desde el 27.03.2012) en la Copa Libertadores y mantiene su valla en cero en la competición por primera vez desde el 01.03.2018 (0-0 vs. Boca). — MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) April 4, 2023

Ya Andrade se había hecho dueño del partido tras ingresar por el intrascendente Cueva, ya Zambrano había cerrado la defensa y Reyna aún tenía resto físico para atacar a diferencia del errático Costa. Pero Salas no redobló la apuesta. Valenzuela por Castillo y Barcos por Sabbag, hombre por hombre cuando pudo ser más atrevido sobre el final.

Son 30 partidos sin ganar en la Copa Libertadores. Es la mala noticia que tapa cualquier valoración positiva. Se le empató al último finalista, se mantuvo el arco en cero luego de 23 partidos , desde el 0-0 con Boca en el inicio de la Copa 2018. Un rendimiento en general que dice que se puede ir a pelear a Paraguay ante Libertad el próximo 20 de abril.

