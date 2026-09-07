Alianza Lima presenta nuevo reclamo ante la CONAR. (Foto: Alianza Lima)
Alianza Lima presenta nuevo reclamo ante la CONAR. (Foto: Alianza Lima)
Por Redacción EC

Alianza Lima anunció que presentará un nuevo reclamo ante la Comisión Nacional de Árbitros (CONAR) tras el 1-1 que rescató ante Juan Pablo II College el pasado domingo, por la fecha 8 de la Liga 1 2026.

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