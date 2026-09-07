Alianza Lima anunció que presentará un nuevo reclamo ante la Comisión Nacional de Árbitros (CONAR) tras el 1-1 que rescató ante Juan Pablo II College el pasado domingo, por la fecha 8 de la Liga 1 2026.

El club expresó “su preocupación y rechazo ante los reiterados errores arbitrales, en el campo de juego y en el VAR, que se vienen regristrando en el Torneo Clausura 2026″.

Los ‘Íntimos’ explicaron que se trata del segundo reclamo presentado ante la CONAR durante el segundo torneo del año, señalando que el primero se interpuso tras la segunda jornada del mismo, que dio lugar a “una reunión de la Comisión en la que esta reconoció la situación y se comprometió a tomar acciones para garantizar la justicia en la competencia deportiva”.

En aquella ocasión, Alianza empató 2-2 ante Comerciantes Unidos, cuando el equipo visitó el Estadio Municipal Juan Maldonado Gamarra de Cutervo, en Cajamarca.

Lejos de identificar un cambio, el cuadro blanquiazul destaca que “los errores persisten, y urge que la Comisión asuma la gravedad del problema y tome medidas efectivas para solucionarlo”.

“El Club solicitará, además, que la Comisión informe sobre los criterios que rigen el proceso de designación arbitral en el torneo y sobre las consecuencias que tienen los errores identificados en la evaluación y programación posterior de las ternas involucradas”, agrega el comunicado.

Finalmente, el mensaje reitera que tanto institución como seguidores “estarán atentos y vigilantes respecto de este proceso de cara a la próxima fecha -en la que se medirán ante Universitario el sábado 12 de septiembre (8 p. m. / hora peruana)- y lo que resta del campeonato”.

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