Luego de haber conocido el informe arbitral del partido entre Universitario y Alianza Lima, donde aseguran que Renzo Garcés insultó al juez principal Jordi Espinoza, el club blanquiazul actuó rápido y presentó sus descargos ante la Comisión Disciplinaria de la Federación Peruana de Fútbol (CD-FPF).

Franco Navarro Mandayo, gerente deportivo confirmó que Alianza Lima tomó acción ante la CD-FPF en defensa del defensor. “Ya cuenta con los descargos frente a una imputación infundada contra un profesional como Renzo Garcés. quien además integra con orgullo la selección nacional”, escribió en su cuenta de ‘X’.

Además, Navarro resaltó el profesionalismo del ‘Charapa’ y afirmó que “representa nuestros valores”. Asimismo, solicitó a los órganos de administración de justicia de la FPF que “actúen con imparcialidad, equidad y amplios fundamentos técnicos” en el caso.

Como se sabe, el informe arbitral de Jordi Espinoza señala que Garcés, quien fue expulsado a los 90+8′, lo insultó al finalizar el clásico en el Monumental.

“El número 6 de Alianza Lima, luego de ser expulsado, me insultó diciendo ‘eres un vendido de m***, localista de m***, para luego retirarse del terreno de juego", detalla Espinoza.

