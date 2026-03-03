Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Alianza Lima presentó su nueva camiseta por los 125 años de vida institucional. (Foto: Alianza Lima)
Por Redacción EC

Alianza Lima remeció las redes sociales al presentar el modelo de su nueva camiseta por los 125 años de vida institucional. La nueva equipación ha generado distintas reacciones entre los hinchas, que ya pueden adquirirla mediante los canales oficiales del club.

