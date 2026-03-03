Alianza Lima remeció las redes sociales al presentar el modelo de su nueva camiseta por los 125 años de vida institucional. La nueva equipación ha generado distintas reacciones entre los hinchas, que ya pueden adquirirla mediante los canales oficiales del club.

“125 años de grandeza”, se lee en la publicación de Alianza Lima para anunciar su nueva indumentaria. El diseño es distinto a lo que hoy se conoce: rayas horizontales en lugar de verticales y un estilo retro clásico que engancha a los coleccionistas.

Este modelo está insipirado en la camiseta alterna aliancista de 1961, la cual fue utilizadan en duelos ante Ciclista Lima. Sin embargo, lo revolucionario está en el diseño del escudo: uno totalmente diferente al que todos conocen.

𝟏𝟐𝟓 𝐚𝐧̃𝐨𝐬 𝐝𝐞 𝐠𝐫𝐚𝐧𝐝𝐞𝐳𝐚. 💙



La nueva colección de Alianza Lima 125 años ya está disponible en tiendas y en https://t.co/gaWQ6Su0X8 #125ALmando @nikefootball pic.twitter.com/a0TwktxoJ8 — Club Alianza Lima (@ClubALoficial) March 3, 2026

Como se aprecia, esta versión del escudo de Alianza Lima data de la década de los 20’s y 30’s. Mantiene las clásicas rayas verticales y el borde dorado que resalta mucho más los coleres de la institución.

Esta camiseta de colección ya está disponible en tiendas oficiales de Alianza Lima y en la página web de Nike (https://nike.com.pe). Los hinchas pueden comprarlas desde los 269.90 hasta los 289.90 soles.

