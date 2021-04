Jefferson Farfán fue el gran protagonista durante el partido entre Alianza Lima y Deportivo Municipal por la jornada 2 de la Liga 1. La ‘Foquita’ debutó y anotó el único tanto del partido con el que los blanquiazules sumaron sus primeros tres puntos del año. Sin embargo, tras el encuentro, Joel Alarcón, árbitro encargado de llevar el juego, se encuentra en boca de todos por el claro penal que no cobró a favor de la ‘Academia’.

A los 67 minutos, Erinson Ramírez asistió a Roberto Ovelar, dejándolo mano a mano frente a Steven Rivadeneyra. El portero, en su afán de evitar el gol, derribó al delantero en una clara jugada de falta. Alarcón decidió no señalar el punto medio del área.

La acción desencadenó una serie de críticas al juez a cargo. Al respecto, el titular de la CONAR, Juan Sulca, conversó con Las Voces del Fútbol y explicó que“es una jugada de penal, no vamos discutir sobre eso. Alarcón se caracteriza por hacer un buen trabajo. Lógicamente tenemos que tomar unas medidas. Es evidente que no saldrá en la siguiente fecha, tiene que asumir su error”.

“Una acción no tiene que ver con la otra [la amarilla con el penal], vamos a escuchar su versión. Es un trabajo de equipo, él [Alarcón] tiene mayor responsabilidad, pero también conversaremos sobre los otros árbitros”, agregó durante la entrevista. Otro punto que se le consultó a Sulca fue la declaración hecha por Franco Navarro, quien deslizó un hinchaje del juez por Alianza Lima.

En tal sentido, el presidente de la CONAR fue claro al enfatizar que “son situaciones que no tienen que ver con la actuación de un árbitro [relación de Alarcón con Alianza Lima]. No es la primera vez que dirige a Alianza, acá se especula sobre otros temas que no tienen que ver”.

Finalmente, el directivo apuntó que se sigue con los trámites para traer el VAR al torneo local, como método para evitar más errores de arbitraje. “El tiempo para implementar el VAR toma aproximadamente un promedio de 4-6 meses. Vamos a tratar de acelerar los procesos, nosotros ya hemos presentado los trámites a FIFA para llevarlo a cabo (VAR en Copa Bicentenario)”.