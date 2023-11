El ‘Jeque’, como le dicen, estuvo alejado por una lesión durante dos meses, sin embargo, para alegría de los fanáticos de Alianza Lima, el ariete colombiano se recuperó para las finales, pero no pudo hacer mucho ante la superioridad de la U tanto en el Monumental como en Matute.

Pablo Sabbag ha disputado en Liga 1 un total de 20 partidos con Alianza Lima y anotó 9 goles, es por ello, que los hinchas del elenco blanquiazul esperan que el delantero colombiano pueda seguir sumando minutos en las dos finales ante Universitario de Deportes.

El Comercio llamó al presidente de La Equidad, Carlos Mario Zuluaga, quien nos respondió varias interrogantes.

-¿Queríamos saber cuál es la situación contractual de Pablo Sabbag con Alianza Lima?

No sé cómo está su situación con él. Nosotros con Alianza Lima no hemos tenido ninguna conversación y esperamos a que el 15 de noviembre se defina la situación.

-¿Hasta el momento no han recibido ninguna comunicación por parte de Alianza Lima para seguir contando con Sabbag?

En absoluto, es más estamos planeando que Pablo regrese, porque hay algunas ofertas y posibilidades para Sabbag.

-¿Estás ofertas son fuera de Colombia o en Colombia mismo?

Hay varias afuera y otras en Colombia.

-Quizá Alianza Lima esperaba la definición del título, ¿pero imagino que ellos tienen la prioridad para seguir contando con los servicios de Pablo?

Claro. Alianza Lima tiene la prioridad porque lo tiene firmado, pero Alianza no se ha pronunciado todavía. Simplemente estamos esperando que ellos se comuniquen con nosotros y ahí tomaremos las decisiones respectivas.

-¿Hasta cuándo es el vínculo de Sabbag con Alianza Lima?

Hasta el 15 de noviembre.

-¿Pablo Sabbag conoce de estas ofertas que se le están presentando?

Entre La Equidad y el jugador no hay ningún secreto, es decir, La Equidad es un club diferente, ya que habla con sus jugadores y no hay ningún secreto.

-Más allá de las lesiones que tuvo Pablo Sabbag, ¿cómo lo ha visto en Alianza Lima?

Ustedes ya saben lo que es Pablo Sabbag, vieron lo que es capaz en el primer semestre, saben de la capacidad goleadora que tiene, la clase de persona que es. Pablo se vende totalmente solo.

-Lamentablemente, las lesiones hicieron que se pierda partidos importantes.

Las lesiones son duras, no entendemos de pronto que sucede con la recuperación de jugadores en ciertos clubes, es decir, nosotros lo operamos y lo recuperamos, y me preocupa el departamento médico, ya que el de La Equidad es reconocido como uno de los mejores departamentos médicos del Mundo según la FIFA. Entonces, cuando él vino, pudimos trabajar con Pablo y enviarlo recuperado, pero realmente no era la gran lesión para que estuviera casi un semestre fuera.

-¿Considera que Alianza Lima no manejó bien el tema de Pablo Sabbag?

No lo sé, no lo puedo calificar, pero sí nos extrañó que se demorara tanto tiempo para volver a las canchas.

