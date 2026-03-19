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¿Se va de Alianza Lima? Presidente de San Lorenzo asegura que tiene el “sí” de Pablo Guede. (Foto: GEC)
¿Se va de Alianza Lima? Presidente de San Lorenzo asegura que tiene el “sí” de Pablo Guede. (Foto: GEC)
Por Redacción EC

Sergio Constantino, presidente de San Lorenzo, reveló que existe comunicación con Pablo Guede, técnico de Alianza Lima, y que ya cuentan con el “sí” del argentino para convertirse en el próximo técnico del ‘Ciclón’.

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