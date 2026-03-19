Sergio Constantino, presidente de San Lorenzo, reveló que existe comunicación con Pablo Guede, técnico de Alianza Lima, y que ya cuentan con el “sí” del argentino para convertirse en el próximo técnico del ‘Ciclón’.
Sergio Constantino, presidente de San Lorenzo, reveló que existe comunicación con Pablo Guede, técnico de Alianza Lima, y que ya cuentan con el “sí” del argentino para convertirse en el próximo técnico del ‘Ciclón’.
En diálogo con ESPN, el directivo dio detalles de la conversación que tuvo no solo con Pablo Guede, sino también con Martín Palermo, otra de las opciones que maneja el club. No obstante, la prioridad la tiene el entrenador blanquiazul.
"Nos concentramos en estas dos opciones y en las próximas horas vamos a tomar una determinación. Los dos proyectos nos gustaron mucho, pero mantener el orden económico también es una decisión para poder tener un nuevo director técnico”, expresó.
En otro momento, Constantino aseguró que ya tiene el “sí” de Guede. “Sí, hablamos con el representante de Guede y con Martín tuvimos una charla que nos gustó mucho”, afirmó.
Asimismo, el presidente de San Lorenzo sostuvo que no efectuarán el pago de ninguna cláusula. “San Lorenzo va a proponer no pagar ninguna cláusula, eso será producto de una negociación. En estas dos opciones no solo va a prevalecer lo futbolístico, sino también lo económico”, comentó.
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